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16:52 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Инвестор планирует отреставрировать здание ДК имени Ленина до 2023 года

Инвестор планирует отреставрировать здание ДК имени Ленина до 2023 года. Об этом представитель организации инвестора НРОО «Содействие развития детей и молодежи «Перспектива» Михаил Маслов сообщил в ходе рабочего совещания инвестиционного проекта реконструкции и реставрации объекта «Дворец культуры имени Ленина» 13 февраля 2017 года.

По его словам, на данный момент проведены исследования несущих конструкций и всего здания в целом и выявлено, что нельзя ограничиться только капремонтом объекта, необходима полная реконструкция. В планах компании к 2017 году — разработать научно-проектную документацию, а в течение 2018 года — согласовать ее. Непосредственно процесс реконструкции продлится с 2019 по 2021 год, а в 2022 году инвестор планирует провести приемку здания и сдать его в эксплуатацию. Инвестор обязался до весны 2018 года убрать синий забор вокруг объекта и завесить фасад банером.

Как было отмечено на совещании, средства на реконструкцию — это частные вложения инвестора, имя которого не раскрывается. Представитель инвестора не уточнил итоговую сумму, которая потребуется на реконструкцию, но согласился с тем, что на это потребуется более 1 млрд рублей. Стоимость проектно-сметной документации ориентировочно составляет около 100 млн рублей.

«Мы обязуемся сохранить исторический облик здания и его культурно-досуговую составляющую. В рамках проекта планируется создание студенческого кампуса со своим номерным фондом, досуговой площадки, библиотеки, медиатеки и спортивного центра. Кроме того, мы планируем возродить на базе ДК детские кружки», — рассказал Михаил Маслов.

В рамках обсуждения проекта депутат Гордумы Нижнего Новгорода Марк Фельдман отметил, что для успешной реализации проекта необходима прозрачность намерений инвестора. «Ни один бизнесмен не вложит такую сумму, не ожидая от этого коммерческой прибыли», — добавил он. Представитель инвестора с данным доводом согласился, подтвердив, что проект является коммерческим, но культурная составляющая будет сохранена. Доля горадминистрации по площадям реконструированного здания составит порядка 20%. По итогам совещания глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин вместе с депутатами Гордумы предложил поддержать проект.

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