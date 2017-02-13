Милонова потребовали проверить у психиатра

Претензии Ковалева связаны с одним из недавних высказываний Милонова, которое касалось спора вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ.

«Милонов назвал нынешние церковные службы в соборе “крепостным театром, потешалками для тех, кто сюда приезжает на экскурсионных автобусах”, чем унизил достоинство сотен прихожан (только за прошлый год здесь было проведено более шестисот богослужений)», — сказал он.

Ковалев также призвал СК назначить психолого-психиатрическую экспертизу единоросса.

Виталий Милонов, в свою очередь, сообщил изданию, что не имел в виду евреев. «Они сами были жертвами, это их убивали язычники. А Ковалеву просто не хватает политических аргументов, вот он и стучит. Я, если и антисемит, то лишь бытовой: в тот момент, когда ругаюсь со своей супругой», — пояснил он.