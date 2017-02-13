Милонова потребовали проверить у психиатра
Депутат Законодательного собрания
Депутат Законодательного собрания
Соответствующее обращение он направил главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, сообщает «Фонтанка» в понедельник, 13 февраля.
Претензии Ковалева связаны с одним из недавних высказываний Милонова, которое касалось спора вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ.
«Милонов назвал нынешние церковные службы в соборе “крепостным театром, потешалками для тех, кто сюда приезжает на экскурсионных автобусах”, чем унизил достоинство сотен прихожан (только за прошлый год здесь было проведено более шестисот богослужений)», — сказал он.
Ковалев также призвал СК назначить
Виталий Милонов, в свою очередь, сообщил изданию, что не имел в виду евреев. «Они сами были жертвами, это их убивали язычники. А Ковалеву просто не хватает политических аргументов, вот он и стучит. Я, если и антисемит, то лишь бытовой: в тот момент, когда ругаюсь со своей супругой», — пояснил он.
12 февраля Милонов заявил, что депутаты законодательного собрания