Физики из Таганрога сделают военную технику невидимой для радаров

Много оружия они поднять в воздух не могут, потому что его тоже приходится скрывать, а любая внешняя подвеска разрушает маскировку. Маневренность и скорость оставляют желать лучшего, да и самолеты эти полуслепые, ведь их собственный радар — мишень для чужого. Стоит послать сигнал, его тут же засекут враги. В результате боевые характеристики этих машин оставляют желать лучшего.

Ученые Южного федерального университета добились маскировки, которая не только уменьшает заметность объектов, но и создает ложные цели на земле и в воздухе, запутывающие радиолокационные системы противника.

— Секрет в особом «интеллектуальном» покрытии, параметры которого можно настроить так, что радары противника не засекут нашу технику или уловят ложную цель. В зависимости от настройки можно добиться и другого эффекта. Чужие радары решат, что самолет просто завис в воздухе вопреки всем законам физики. Или летит в определенном направлении, тогда как в действительности он движется совсем в другом. Принцип таков: радар облучает самолет, а он, в свою очередь, отражает сигнал, по которому его и засекает вражеская радиолокационная система. Эхо-сигнал выдает машину с головой: координаты объекта, его форма, скорость движения и направление — все у врага как на ладони. Нашей задачей было научиться управлять эхо-сигналом, и мы ее решили, — отметил заведующий кафедрой антенн и передающих устройств Юрий Юханов.

Интеллектуальное покрытие состоит из нескольких многослойных радиотехнических систем, которые не только анализируют электромагнитную обстановку, но передают собственный сигнал и управляют его рассеиванием, имитируя тот или иной предмет. То есть самолет или другая техника может отражать эхо-сигнал как совершенно другой объект, в зависимости от настройки покрытия. Эти иллюзии и сбивают с толку радары противника. Есть также возможность создавать такие помехи, что радиолокационной приемник принимает эхо-сигнал неправильно и запутывается до такой степени, что самолет практически исчезает с радаров.

Остается еще одна проблема. Стоит антенне заработать, радары сразу фиксируют излучение. Предложений, как снизить ее заметность, много, но ни одно не признано достаточно эффективным. Физики ЮФУ предложили покрыть антенну составом, меняющим свою прозрачность в определенных частотах. Сегодня это одна из самых удачных идей.