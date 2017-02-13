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16:55 (мск), источник: РИА Крым

Время ожидания парома на переправе для фур со стороны Крыма составляет 24 часа, со стороны Кавказа — 46 часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости (Крым). На Керченской паромной переправе время ожидания погрузки на паром для грузовых автомобилей со стороны порта «Крым» составляет 24 часа, со стороны порта «Кавказ» — 46 часов.

Об этом сообщает пресс-служба ООО «Морская дирекция».

По информации оператора переправы, накопление транспорта по состоянию на 16:00 13 февраля составляет: со стороны порта «Крым» — 6 легковых автомобиля, 1 автобус, 118 грузовых автомобилей; со стороны порта Кавказ — 2 автобуса, 64 легковых и 555 грузовых автомобилей.

«В связи с ухудшением погодных условий и скоплением льда в акватории Керченского пролива работа переправы затруднена и ее пропускная способность снижена. Неблагоприятные погодные условия и понижение температуры стали причиной активного образования льда в Керченском проливе, а также дрейфа льдов в пролив из акватории Азовского моря», — сообщили в «Морской дирекции».

11 февраля 2017 распоряжениями капитанов морских портов «Кавказ» и «Керчь» было объявлено о начале ледокольных проводок в соответствующих морских портах. Движение судов, не имеющих ледового класса, до окончания ледовой обстановки не осуществляется.

На данный момент на линии «Кавказ — Крым» курсирует паром «Крым» вместимостью до 140 легковых автомобилей и 685 пассажиров. На линии «Кавказ — Керченский морской торговый порт» курсируют паромы «Борис Штоколов» вместимостью до 25 грузовых авто и 50 пассажиров и «Ейск» вместимостью до 16 малотоннажных транспортных средств и 54 пассажира.

В «Морской дирекции» рекомендовали в период временных затруднений в работе переправы воздерживаться от поездок через Керченскую паромную переправу до улучшения ситуации.

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