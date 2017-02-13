В Нижнем Новгороде в автобусах могут исчезнуть кондукторы

В связи с такими «высокими» показателями в 2017 году руководитель предприятия считает основной задачей муниципальных перевозчиков перейти к бескондукторной системе оплаты проезда.

«Оплата труда кондукторам занимает до 25% выручки от общего объема. Это колоссальные затраты, которые можно заменить электроникой», — отметил он.

Также директор «Ситикард» рассчитывает, что городская администрация введет более гибкую систему тарифов, которая мотивирует людей перейти от налички к безналичному расчету.

По словам Рябикова, отказ от перехода на безналичный расчет и разработки тарифного меню для всех категорий населения невыгоден «Нижегородпассажиравтотрансу». К январю 2017 года задолженность предприятия перед ООО «СитиКард» за наличные и безналичные транзакции за проезд в муниципальных автобусах через АСКОП составляет 47 млн рублей.

«Город не контролирует 60% перевозок, потому что ими занимаются частные лица. Город поддерживает низкую плату за проезд для людей, и еще более низкую для льготников. Не удивительно, что муниципальное предприятие до сих пор убыточно», — пояснил он свою позицию.

По словам председателя комиссии по транспорту и связи Гордумы Алексея Гойхмана, разработка нового тарифного меню стала одним из обязательных условий для дальнейшего сотрудничества «Нижегородпассажиравтотранс» с компанией «Ситикард». В настоящее время члены комиссии разрабатывают схему погашения задолженности горадминистрации перед «Ситикардом».