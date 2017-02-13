Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
«Живой Кен» не может нормально дышать
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
Евросоюз может выдать России беглого депутата Госдумы - СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8Бабочки из шрамов
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Колесница для королевских похорон
17:37 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде в автобусах могут исчезнуть кондукторы

В 2016 году более 400 тысяч нижегородцев купили транспортные карты различных видов. Об этом сообщил директор ООО «Ситикард» Юрий Рябиков на заседании постоянной комиссии Гордумы по транспорту и связи.

Источник: РИА "Новости"

В связи с такими «высокими» показателями в 2017 году руководитель предприятия считает основной задачей муниципальных перевозчиков перейти к бескондукторной системе оплаты проезда.

«Оплата труда кондукторам занимает до 25% выручки от общего объема. Это колоссальные затраты, которые можно заменить электроникой», — отметил он.

Также директор «Ситикард» рассчитывает, что городская администрация введет более гибкую систему тарифов, которая мотивирует людей перейти от налички к безналичному расчету.

По словам Рябикова, отказ от перехода на безналичный расчет и разработки тарифного меню для всех категорий населения невыгоден «Нижегородпассажиравтотрансу». К январю 2017 года задолженность предприятия перед ООО «СитиКард» за наличные и безналичные транзакции за проезд в муниципальных автобусах через АСКОП составляет 47 млн рублей.

«Город не контролирует 60% перевозок, потому что ими занимаются частные лица. Город поддерживает низкую плату за проезд для людей, и еще более низкую для льготников. Не удивительно, что муниципальное предприятие до сих пор убыточно», — пояснил он свою позицию.

По словам председателя комиссии по транспорту и связи Гордумы Алексея Гойхмана, разработка нового тарифного меню стала одним из обязательных условий для дальнейшего сотрудничества «Нижегородпассажиравтотранс» с компанией «Ситикард». В настоящее время члены комиссии разрабатывают схему погашения задолженности горадминистрации перед «Ситикардом».

«Нижний Новгород — один из последних городов-миллионников, где не повышены тарифы на проезд в общественном транспорте. Между тем, за последние несколько лет цены на бензин взлетели на 35%, выросли затраты на запчасти и техническое обслуживание машин. А ведь “Нижегородпассажиравтотранс” должен работать без задержек, погасить долги и не завести новых» — рассказал он журналистам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Песков объявил дату встречи Путина и Трампа
В России возник дефицит пшеницы для производства хлеба
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
Победителем World Press Photo 2017 стал снимок убийства посла
В Сети появились кадры разрушающейся плотины в США
ЕК не разрешила греческим островам принимать россиян без виз
В Сирию направлен батальон военной полиции из Ингушетии
Спорт
Заложники стиля. Этой сборной не нужны Мозякин и Шипачёв Сборная России досрочно выиграла Евротур, не привлекая Шипачёва, Мозякина и других звёзд. Нужны ли они на чемпионате мира?
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь