Ростовчанам предлагают сдать кровь в День влюбленных
Жителям донской столицы предлагают сдать кровь 14 февраля — в День влюбленных, сообщается на сайте правительства Ростовской области.
Жителям донской столицы предлагают сдать кровь 14 февраля — в День влюбленных, сообщается на сайте правительства Ростовской области.
С 8.30 до 13.00 все желающие смогут сдать кровь в Областной станции переливания крови на улице Ченцова, 71/63б.
Влюбленным парам, решившим в этот день стать донорами, обещают памятные подарки.
В сообщении отмечается, что особенно на станции переливания крови ждут доноров всех
Напомним, абсолютными противопоказаниями для сдачи крови являются
За 48 часов перед сдачей крови следует исключить прием алкоголя, за 24 часа — жирной пищи.