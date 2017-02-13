Ростовчанам предлагают сдать кровь в День влюбленных

С 8.30 до 13.00 все желающие смогут сдать кровь в Областной станции переливания крови на улице Ченцова, 71/63б.

Влюбленным парам, решившим в этот день стать донорами, обещают памятные подарки.

В сообщении отмечается, что особенно на станции переливания крови ждут доноров всех резус-отрицательных групп крови и III положительной.

Напомним, абсолютными противопоказаниями для сдачи крови являются ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, туберкулез, малярия, болезни крови, органов дыхания, пищеварения, почек и мочевыводящих путей, а также сердечно-сосудистые заболевания.

За 48 часов перед сдачей крови следует исключить прием алкоголя, за 24 часа — жирной пищи.