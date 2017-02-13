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17:42 (мск), источник: НТА-Приволжье

Администрация Нижнего Новгорода намерена закупить еще 150 автобусов в 2017 году

«В ближайшее время закупаем 50 автобусов и уже договорились, что область даст средства еще на 150», — сказал сити-менеджер.

Администрация Нижнего Новгорода намерена закупить еще 150 автобусов в 2017 году. Как сообщил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов после оперативного совещания 13 февраля, за последние два года администрация Нижнего Новгорода приобрела 177 автобусов большой вместимости.

Белов отметил, что в планах мэрии обновление подвижного состава. «В ближайшее время закупаем 50 автобусов и уже договорились с губернатором, что область даст средства еще на 150 автобусов», — сказал сити-менеджер.

Ранее сообщалось, что изначально администрация города планировала закупить только 41 полунизкопольных автобуса, так как на 50 единиц транспорта у мэрии не хватало средств.

Однако правительство региона добавило администрации города 70 млн. рублей для закупки 9 полунизкопольных автобусов большой вместимости.

Планировалось также, что к 2020 году парк газомоторного транспорта Нижегородской области увеличится до 660 единиц транспорта.

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