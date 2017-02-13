В Ленинском районе Воронежа возобновили подачу тепла

В пресс-службе МЧС сообщили, что работы на теплотрассе завершены, в ближайшее время тепло будет подано в дома в полном объеме.

Напомним, сегодня около 11 часов утра была временно прекращена подача тепла в 17 домов Ленинского района, в общей сложности без отопления остались около 4000 человек. По данным МЧС, отключение не было вызвано аварией, работы проводились в плановом порядке.