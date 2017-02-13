В Ленинском районе Воронежа возобновили подачу тепла
В Воронеже восстановлено теплоснабжение 17 домов, расположенных на улицах Моисеева, Челюскинцев и Ворошилова.
В Воронеже восстановлено теплоснабжение 17 домов, расположенных на улицах Моисеева, Челюскинцев и Ворошилова.
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Напомним, сегодня около 11 часов утра была временно прекращена подача тепла в 17 домов Ленинского района, в общей сложности без отопления остались около 4000 человек. По данным МЧС, отключение не было вызвано аварией, работы проводились в плановом порядке.
8 февраля сообщалось о том, что в Ленинском районе