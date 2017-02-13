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18:15 (мск), источник: ИА REGNUM

На набережной Самары построят самый большой в России фонтан

Представлен проект четвертой очереди набережной в Самаре, где будут расположены три каскада с фонтанами и велодорожками, детскими площадками, санитарными зонами.

Доминантой этого объекта станет фонтан площадью 385 кв метров — такого сооружения на набережных страны еще не возводили, заявили специалисты, сообщает ИА REGNUM.

Финансирование проекта будет вестись из областного и городского бюджетов. Об этом шла речь на совещании у губернатора Николая Меркушкина 13 февраля.

Что касается реконструкции площади имени Куйбышева в Самаре, планируется сделать покрытие из трех слоев с применением полимеров, что позволит прохождению крупной техники во время парадов без вреда для него. Также новое покрытие будет удобным для занятий спортом — велоспорт, роликовые коньки, скейтборд.

Главе региона доложили и о реконструкции Струковского сада в Самаре. В ходе работ планируется заменить асфальтовое покрытие на плиточное, облагородить фонтан у главного входа в сад, заменить ступени на спусках. Рассматривается возможность строительства или реконструкции уже существующего театра.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция четвертой очереди набережной в Самаре в рамках подготовки к ЧМ по футболу-2018 в России предполагает проведение ремонта в границах от улицы Осипенко до Силикатного оврага, включая бульвар, соединяющий вторую и четвертую очереди. Первоначально сметная стоимость объекта составляла более 800 млн рублей, но в целях оптимизации затрат стоимость проекта была снижена на 200 млн. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительства мэрии Самары Сергей Рубаков.

Площадь реконструируемой территории — более 7 гектаров, а протяженность участка около 1 км. Проект включает в себя замену всех инженерных коммуникаций на этом участке и ремонт подпорной стенки.

Четвертая очередь продолжит единый архитектурно-художественный ансамбль набережной. В рамках реконструкции запланировано восстановление стелы, появится фонтан с подсветкой, будет отремонтирован амфитеатр. Кроме того, будут выполнены работы по озеленению, организованы новая стоянка, пешеходные зоны, установлены спортивная и детская площадки, отремонтирован стационарный туалет и построены хозяйственные помещения, отметил Сергей Рубаков.

К реконструкции планируется приступить с началом строительного сезона, а завершить ее к осени 2018 года, заявили власти Самары.

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