На молдо-украинской границе документы будут проверять только один раз
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Об этом радиостудии Sputnik Молдова заявил глава Пограничной полиции Молдовы Фредолин Лекарь.
В ходе визита в Киев
По словам руководителя Пограничной полиции Фредолина Лекаря, совместный с украинскими коллегами контроль уже практикуется, однако стоит задача по расширению КПП, на которых молдавские и украинские пограничники будут действовать совместно.
«Самая главная задача — увеличить и нарастить качество услуг, предоставляемых пограничной полицией. В частности, мы стремимся к тому, чтобы граждане, пересекающие границы Молдовы и Украины, подвергались проверке только один раз. Это уменьшает сроки проверки, это увеличивает качество проверки, это способствует снижению коррупционной составляющей при пересечении границы. Экономит время и нервы», — заявил Лекарь.
О целях совместного контроля на