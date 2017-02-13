На молдо-украинской границе документы будут проверять только один раз.

Об этом радиостудии Sputnik Молдова заявил глава Пограничной полиции Молдовы Фредолин Лекарь.

В ходе визита в Киев премьер-министр Молдовы Павел Филип обсудил со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом вопросы, касающиеся контроля на границе. Украинская сторона выразила заинтересованность в запуске до конца 2017 года совместного контроля и совместного оформления документов лиц, пересекающих границу. Речь идет о пунктах пересечения «Кучурган — Первомайск», «Маяки — Паланка — Удобное», «Рени — Джурджулешты».

По словам руководителя Пограничной полиции Фредолина Лекаря, совместный с украинскими коллегами контроль уже практикуется, однако стоит задача по расширению КПП, на которых молдавские и украинские пограничники будут действовать совместно.

«Самая главная задача — увеличить и нарастить качество услуг, предоставляемых пограничной полицией. В частности, мы стремимся к тому, чтобы граждане, пересекающие границы Молдовы и Украины, подвергались проверке только один раз. Это уменьшает сроки проверки, это увеличивает качество проверки, это способствует снижению коррупционной составляющей при пересечении границы. Экономит время и нервы», — заявил Лекарь.