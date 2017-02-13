Родители продолжают жаловаться на качество питания в столичных образовательных учреждениях

Чиновник отметил, что родители настаивают на проведении проверок в пяти предприятиях, ответственных за питание в кишиневских образовательных учреждениях, в том числе школах и лицеях.

В свою очередь представители Главного управления образования молодежи и спорта уверяют, что, учитывая бюджет этих предприятий, они не могут позволить себе улучшить качество меню, и необходимо увеличивать финансирование, выделяемое на питание детей.

Генпримар Дорин Киртоакэ потребовал создать специальную комиссию, которой предстоит выяснить, что включает в себя меню на сумму в 10 леев 20 банов на каждого ученика. Комиссия также проверит и юридический статус экономических агентов, ответственных за питание в школах и детсадах Кишинева.