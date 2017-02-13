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19:09 (мск), источник: Actualitati.md

Родители продолжают жаловаться на качество питания в столичных образовательных учреждениях

Многие родители, недовольные качеством питания в столичных детских садах и школах, направили жалобы в муниципальное Управление здравоохранения. Об этом глава управления заявил в ходе планерки в примэрии.

Источник: Actualitati.md

Чиновник отметил, что родители настаивают на проведении проверок в пяти предприятиях, ответственных за питание в кишиневских образовательных учреждениях, в том числе школах и лицеях.

В свою очередь представители Главного управления образования молодежи и спорта уверяют, что, учитывая бюджет этих предприятий, они не могут позволить себе улучшить качество меню, и необходимо увеличивать финансирование, выделяемое на питание детей.

Генпримар Дорин Киртоакэ потребовал создать специальную комиссию, которой предстоит выяснить, что включает в себя меню на сумму в 10 леев 20 банов на каждого ученика. Комиссия также проверит и юридический статус экономических агентов, ответственных за питание в школах и детсадах Кишинева.

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