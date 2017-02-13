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19:04 (мск), источник: Publika.md

Ученые выяснили, как сделать лицо мужчины максимально привлекательным

Красивый оранжевый оттенок кожи и прочие признаки красоты лица мужчины, привлекающие противоположный пол, оказались не связаны со здоровьем и хорошими генами, говорится в статье, опубликованной в журнале Behavioral Ecology, передаёт РИА Новости.

Источник: Publika.md

В последние годы ученые-эволюционисты активно дискутируют о том, как особи противоположных полов подходят к выбору партнеров при ухаживаниях и спариваниях, и как различные «украшения» в виде разноцветных перьев, пестрых хохолков, брачных песен и прочие ритуалы привлекают внимание самок или самцов.

Особенно активно биологи спорят о том, являются ли эти продукты половой эволюции индикаторами здоровья, которые помогают выбрать максимально здорового партнера для продолжения рода, или же чем-то иным.

Чжи-Фу и его коллеги решили проверить, характерна ли подобная зависимость для человека в ходе крайне необычного эксперимента. Для его проведения ученые набрали группу из шестидесяти молодых парней-гетеросексуалов возрастом в 21 год, оценили их уровень здоровья, после чего предложили всем им употреблять «таблетки красоты» на протяжении нескольких недель.

Половина из них получала таблетки, содержавшие в себе большие количества каротина, а остальные — таблетки-пустышки, никак не менявшие пигментный баланс в их организме. Как рассчитывали ученые, излишки каротина со временем должны были накопиться в коже участников опытов и придать ей оранжевый оттенок. Через 12 недель ученые собрали всех добровольцев, получили их фотографии и собрали последнюю порцию анализов.

Эти фотографии, вместе со снимками тех же самых парней перед началом эксперимента, ученые показали группе из 66 женщин, случайно набранных в глобальной сети, и попросили их оценить привлекательность лиц парней и то, какое из них выглядело более здоровым.

Как оказалось, оранжевый цвет лица действительно повышает привлекательность мужчины в глазах женщины — в среднем, участницы опытов на 50% чаще выбирали те лица парней, которые были сфотографированы после 12 недель прием каротина, чем остальные варианты фотографий. Более того, они считали обладателей таких лиц более здоровыми по сравнению с тем же парнем на старом снимке.

Соответственно, можно говорить о двух вещах — оранжевый цвет действительно привлекает противоположный пол, но при этом он не несет никакой достоверной информации о здоровье его носителя. Сейчас ученые планируют провести такой же эксперимент, но на этот раз на девушках, что покажет, существует ли аналогичная закономерность среди и того, и другого пола.

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