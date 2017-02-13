Команда организаторов «Евровидения» в Украине заявила о прекращении работы
Команда, которая работала над организацией проведения «Евровидения-2017» в Украине, заявила о прекращении работы над подготовкой и проведением конкурса.
Команда, которая работала над организацией проведения «Евровидения-2017» в Украине, заявила о прекращении работы над подготовкой и проведением конкурса.
Об этом сообщил один из организаторов Денис Блощинский на своей странице в Facebook, опубликовав скрин официального обращения команды.
«Нам удалось собрать невероятную команду. Мы прописали сотни документов, отобрали локации, поработали на славу. С декабря месяца были готовы запускать тендеры по всем ключевым направлениям… Я неоднократно говорил о том, что я уйду с проекта, как только мои принципы и ценности будут нарушены. Настало то время, к сожалению, когда я не могу идти наперекор своим принципам и ценностям», — написал Денис Блощинский.
Он добавил: «Я по настоящему желаю успеха Евровидению в Украине, но не вижу возможности больше быть в проекте. Прилагаю скан письма нашей команды, который подписали исполнительные продюсеры и представители моих 9 департаментов. В нем вы найдете более нашу общую позицию. Верю, что это нас всех научит многим важным вещам. Верю в наших людей. Верю в Украину. Спасибо
В скрине обращения к «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» указано, что команда организаторов «Евровидения» оставляет проект и прекращает работу над подготовкой к проведению конкурса.
«В декабре после обеспечения нашей команды подтверждением от ЕВС о том, что “Евровидение-2017” действительно состоится в Киеве, у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя Конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов “Евровидения” в Украине», — говорится в обращении.
«Работа нашей команды была полностью заблокирована. Мы неоднократно письменно и устно сообщали об этом руководству НТКУ (ОАО “НОТУ”), руководству Госкомтелерадио, представителям Кабмина, мы пытались найти компромиссные решения и прилагали все усилия для дальнейшей реализации проекта», — отмечают организаторы.
За это время, как отмечает команда, кроме презентации результатов их работы, проведенной за период
«С сожалением сообщаем, что наша команда не может принять подобное назначение и не видит возможности продолжать свою работу в проекте по подготовке и проведению “Евровидения” в Украине», — резюмировали в обращении.
В команде организаторов считают, что предложенная им новая структура управления Конкурсом, отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над Конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров, — все это мешает качественной и своевременной подготовке к проведению Конкурса в Украине.
«Наше альтернативное и компромиссное предложение о распределении полномочий и сфер ответственности внутри команды “Евровидения”, к сожалению, не нашло поддержки у руководства ОАО “НОТУ”. В связи с этим сообщаем, что известная вам в течение многих месяцев работы команда по подготовке к “Евровидению” не видит больше возможности продолжать работу над Конкурсом на предложенных нам условиях», — заключили в обращении.