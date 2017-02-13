Команда организаторов «Евровидения» в Украине заявила о прекращении работы

Источник: 112.ua

Об этом сообщил один из организаторов Денис Блощинский на своей странице в Facebook, опубликовав скрин официального обращения команды. «Нам удалось собрать невероятную команду. Мы прописали сотни документов, отобрали локации, поработали на славу. С декабря месяца были готовы запускать тендеры по всем ключевым направлениям… Я неоднократно говорил о том, что я уйду с проекта, как только мои принципы и ценности будут нарушены. Настало то время, к сожалению, когда я не могу идти наперекор своим принципам и ценностям», — написал Денис Блощинский. Он добавил: «Я по настоящему желаю успеха Евровидению в Украине, но не вижу возможности больше быть в проекте. Прилагаю скан письма нашей команды, который подписали исполнительные продюсеры и представители моих 9 департаментов. В нем вы найдете более нашу общую позицию. Верю, что это нас всех научит многим важным вещам. Верю в наших людей. Верю в Украину. Спасибо всем-всем за поддержку».

В скрине обращения к «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» указано, что команда организаторов «Евровидения» оставляет проект и прекращает работу над подготовкой к проведению конкурса. «В декабре после обеспечения нашей команды подтверждением от ЕВС о том, что “Евровидение-2017” действительно состоится в Киеве, у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя Конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов “Евровидения” в Украине», — говорится в обращении.

В команде организаторов подчеркнули, что назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом.