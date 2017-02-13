Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
Евросоюз может выдать России беглого депутата Госдумы - СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
20Ситуация на юго-востоке Украины
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
18:47 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

История о непреодолимой любви к красоте. Пропавший житель Мозыря прошел 8,5 тыс. км пешком в Магадан

Пропавшего два месяца назад жителя Мозыря обнаружили идущим пешком в Магадан. Его нашли на расстоянии 8,5 тыс. км от дома в Амурской области (РФ), сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Иллюстрация с сайта УВД Гомельского облисполкома.

18 декабря прошлого года 35-летний мужчина пропал без вести. С собой он взял теплые вещи и 150 рублей. С просьбой его найти в милицию обратился отец пропавшего. Два месяца мозырчанин был в розыске. Отмечается, что ранее он неоднократно уходил из дома. Тогда он пропадал в одной из деревень Ельского района.

8 февраля в УВД Гомельского облисполкома позвонили из полиции Амурской области. Выяснилось, что пропавшего мужчину задержали инспекторы ДПС. Он шел по автодороге Чита — Хабаровск возле поселка Новобурейский, что находится в 8,5 тыс. км от Мозыря.

Потерявшийся белорус объяснил, что направлялся в Магадан, где он работал 8 лет назад. Мужчина рассказал, что был впечатлен красотой природы в этом месте и решил вернуться туда. Он двигался пешком и автостопом. Люди помогали ему деньгами и едой.

Отец был рад услышать, что с сыном все в порядке, и не стал препятствовать его решению. Российские правоохранители отпустили белоруса. Ему предстоит пройти еще 4 тыс. км.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ни себе ни людям
Песков объявил дату встречи Путина и Трампа
В России возник дефицит пшеницы для производства хлеба
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
Победителем World Press Photo 2017 стал снимок убийства посла
В Сети появились кадры разрушающейся плотины в США
ЕК не разрешила греческим островам принимать россиян без виз
В Сирию направлен батальон военной полиции из Ингушетии
Спорт
Заложники стиля. Этой сборной не нужны Мозякин и Шипачёв Сборная России досрочно выиграла Евротур, не привлекая Шипачёва, Мозякина и других звёзд. Нужны ли они на чемпионате мира?
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь