История о непреодолимой любви к красоте. Пропавший житель Мозыря прошел 8,5 тыс. км пешком в Магадан

Иллюстрация с сайта УВД Гомельского облисполкома.

18 декабря прошлого года 35-летний мужчина пропал без вести. С собой он взял теплые вещи и 150 рублей. С просьбой его найти в милицию обратился отец пропавшего. Два месяца мозырчанин был в розыске. Отмечается, что ранее он неоднократно уходил из дома. Тогда он пропадал в одной из деревень Ельского района.

8 февраля в УВД Гомельского облисполкома позвонили из полиции Амурской области. Выяснилось, что пропавшего мужчину задержали инспекторы ДПС. Он шел по автодороге Чита — Хабаровск возле поселка Новобурейский, что находится в 8,5 тыс. км от Мозыря.

Потерявшийся белорус объяснил, что направлялся в Магадан, где он работал 8 лет назад. Мужчина рассказал, что был впечатлен красотой природы в этом месте и решил вернуться туда. Он двигался пешком и автостопом. Люди помогали ему деньгами и едой.

Отец был рад услышать, что с сыном все в порядке, и не стал препятствовать его решению. Российские правоохранители отпустили белоруса. Ему предстоит пройти еще 4 тыс. км.