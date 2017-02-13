Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
«Вторая Чечня»: как живет поселок в РФ после жалобы Путину
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
Киев поссорился с Германией и лишился всех союзников – СМИ
27 убитых ВСУ: попытка прорыва у Мариуполя - ДНР
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8Бабочки из шрамов
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Колесница для королевских похорон
18:28 (мск), источник: Новый Калининград

СК: задержан находившийся в международном розыске экс-полицейский из Калининграда

По версии следствия, сотрудник полиции до смерти избил 40-летнего мужчину.

Задержан экс-полицейский, который обвиняется в избиении до смерти 40-летнего мужчины. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе СК России по Калининградской области.

По версии следствия, 2 января 2016 года 25-летний обвиняемый вместе с потерпевшим находились в гостиничном номере одного из отелей в Зеленоградске. Там где между ними на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт.

В результате данного конфликта сотрудник полиции избил потерпевшего. Избив мужчину, обвиняемый переместил потерпевшего, находившегося в бессознательном состоянии, из своего гостиничного номера на лестничную площадку между этажами здания отеля, после чего с места преступления скрылся. От полученных телесных повреждений потерпевший умер на месте через непродолжительное время от открытой черепно-мозговой травмы.

Обвиняемый был объявлен в международный розыск, в отношении него Ленинградским районным судом Калининграда заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 5 февраля 2016 года злоумышленник был уволен из органов внутренних дел.

Долгое время уголовное дело было приостановлено за розыском обвиняемого, по поручению следователя были организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения обвиняемого и его задержание.

7 февраля 2017 года 25-летний обвиняемый задержан сотрудниками полиции на территории г. Химки Московской области. Как отметили в пресс-службе полиции, мужчину, скрывавшегося в арендованной квартире, этапировали авиатранспортом в Калининградскую область. В настоящее время он находится в следственном изоляторе. Руководитель бывшего сотрудника ОВД отстранен от занимаемой должности с последующим увольнением из УМВД России по Калининградской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Коррупционный скандал в Советске: что будет с Николаем Воищевым
Песков объявил дату встречи Путина и Трампа
В России возник дефицит пшеницы для производства хлеба
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
Победителем World Press Photo 2017 стал снимок убийства посла
В Сети появились кадры разрушающейся плотины в США
ЕК не разрешила греческим островам принимать россиян без виз
В Сирию направлен батальон военной полиции из Ингушетии
Спорт
Заложники стиля. Этой сборной не нужны Мозякин и Шипачёв Сборная России досрочно выиграла Евротур, не привлекая Шипачёва, Мозякина и других звёзд. Нужны ли они на чемпионате мира?
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь