СК: задержан находившийся в международном розыске экс-полицейский из Калининграда
По версии следствия, сотрудник полиции до смерти избил 40-летнего мужчину.
По версии следствия, сотрудник полиции до смерти избил 40-летнего мужчину.
Задержан
По версии следствия, 2 января 2016 года 25-летний обвиняемый вместе с потерпевшим находились в гостиничном номере одного из отелей в Зеленоградске. Там где между ними на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт.
В результате данного конфликта сотрудник полиции избил потерпевшего. Избив мужчину, обвиняемый переместил потерпевшего, находившегося в бессознательном состоянии, из своего гостиничного номера на лестничную площадку между этажами здания отеля, после чего с места преступления скрылся. От полученных телесных повреждений потерпевший умер на месте через непродолжительное время от открытой
Долгое время уголовное дело было приостановлено за розыском обвиняемого, по поручению следователя были организованы
7 февраля 2017 года 25-летний обвиняемый задержан сотрудниками полиции на территории г. Химки Московской области. Как отметили в