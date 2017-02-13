СК: задержан находившийся в международном розыске экс-полицейский из Калининграда

Задержан экс-полицейский, который обвиняется в избиении до смерти 40-летнего мужчины. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе СК России по Калининградской области.

По версии следствия, 2 января 2016 года 25-летний обвиняемый вместе с потерпевшим находились в гостиничном номере одного из отелей в Зеленоградске. Там где между ними на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт.