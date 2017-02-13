Британец о Беларуси: отмена виз — первый шаг

С путешественником Sputnik встретился в музее «Страна-мини», в котором в уменьшенном формате представлены копии многих белорусских достопримечательностей — замков, соборов и дворцов. Британец побывал в Беларуси уже не меньше 25 раз, и из представленных в музее десяти миниатюр посетил как минимум восемь памятников архитектуры.

Беларусь сама меня нашла

«Мне нравится говорить, что не я открыл для себя Беларусь, это она меня нашла. В 2001 году я приехал в Ветку, и с тех пор всякий раз останавливаюсь в гостях у одной и той же семьи. Чем действительно уникальна Беларусь, так это тем, что в относительно небольшой стране можно увидеть и древнюю историю, и советскую, и современную. Почти в каждом городе есть памятники Ленину, площадь Ленина, символы победы в Великой Отечественной войне. У вас есть прекрасные реки, у вас есть символы и православной, и католической веры, у вас есть Марк Шакал, прекрасный Театр оперы и балета — так много всего на относительно небольшой территории», — сказал Робертс.

Он также отметил, что в его стране, как и в других частях Европы, есть собственные исторические памятники и замки, но это другая культура, другой образ жизни.

«Путешественник с Запада найдет здесь что-то новое, и это важно. Многие туристы бывали в Польше, Чехии, в странах Балтии, в Словакии и Словении, видели все, что есть в Западной Европе, и что они после этого в самом деле хотят увидеть, так это что-то новое, что-то, чего они еще не видели», — заявил собеседник.

Беларусь — не Африка

«В Беларуси есть две проблемы. И главная — это отношение людей на Западе к вашей стране, к Российской Федерации и Украине. Люди на Западе не понимают эту часть мира вообще. Кстати, белорусская виза была недешевой — около 80 фунтов», — рассказал он.

По словам Робертса, на Западе люди не понимают, сколько граждан Советского Союза принесли себя в жертву победе во Второй мировой войне.

«Больше тридцати миллионов погибших были из Советского Союза. Люди на Западе не понимают, сколько сделал Советский Союз с 1941 по 1945 год. Игнорирование со стороны Запада — самая большая проблема. Если спросить европейца, где находится Беларусь, он спросит: это где-то в Африке?», — сказал собеседник Sputnik.

Он также уточнил, что единственный повод, в связи с которым Беларусь упоминается в СМИ, президент, и эти упоминания чаще всего идут в контексте «последней диктатуры», нет позитивных новостей. И первая задача, которую Робертс видит для себя, направить все усилия на то, чтобы люди на Западе начали понимать эту часть мира.

«Но кое-что нужно изменить и внутри страны. Первый шаг — отмена визового режима. Теперь в Минск можно приехать без визы, если лететь через минский аэропорт. Но есть проблема — перелет довольно дорогой. Если лететь в Вильнюс из Западной Европы, билет обойдется в 30 евро, но в Минск не летают лоукосты. Нужно позволить небольшим авиалиниям прийти в страну, чтобы турист не был вынужден лететь только “Белавиа”. Но отмена визы — уже большой шаг», — заявил он.

Срочно нужен бренд

«Нужно создать максимум возможностей, чтобы турист смог заказать тур по городу, нужно, чтобы в городе было как можно больше табличек и указателей на английском. Нужен бренд для туристов, причем, его нужно придумать быстро. Пусть каждая карта, каждая книга, которую покупает турист, будет брендирована», — считает Роберстс.

По его словам, для многих туристов не большая проблема в том, что многие в Беларуси не говорят по-английски. «Впрочем, моя позиция в том, что каждый турист, приезжая в новую страну, должен знать несколько слов на языке местных», — уточнил путешественник.

По его мнению, должны появиться запоминающиеся фразы, которые будут повсеместно — например, «Приезжайте в Беларусь и живите здесь до конца дней своих», «Приезжайте в Беларусь, чтобы понять православие»….

«Короткие запоминающиеся фразы. Дональд Трамп показал, что это работает: “Make America great again”. Он просто повторяет одну и ту же фразу, и это работает на него», — резюмировал собеседник.