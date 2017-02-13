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19:16 (мск), источник: Моя Планета

Жюри премии World Press Photo выбрало лучшие фото живой природы

В понедельник, 13 февраля, состоялось награждение победителей престижной премии World Press Photo, которую вручают за лучшие фотографии для СМИ. Среди прочих были названы лучшие снимки в номинации «Природа».

Первое место занял снимок испанца Фрэнсиса Переса, который заметил у Канарских островов запутавшуюся в рыболовных сетях морскую черепаху.

На второй строчке оказался индиец Найан Ханолкар со снимком «Большой кот на моем заднем дворе». Он запечатлел леопарда, который зашел в северную часть Мубаи в поисках пищи — как правило, таковой становятся собаки или свиньи.

«Монархи на снегу» — такое название у снимка, благодаря которому Хайме Рохо из Испании удалось стать «бронзовым» призером. Автор снял бабочек-монархов в Мексике, которых снежная буря застала во время миграции в США.

Также премией, реагирующей на проблемы современного общества, отмечена серия работ, посвященная убийствам носорогов браконьерами в Южной Африке, успешный выпуск панды в дикую природу в Китае и ночные прогулки оленей в Венгрии.

Серия работа Брента Стиртона об убийствах носорогов

«Моя Планета» рассказывала о других крупных международных конкурсах фотографии, посвященных живой природе и путешествиям.

Все призеры в категории "Природа"
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