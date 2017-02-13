Жюри премии World Press Photo выбрало лучшие фото живой природы

Первое место занял снимок испанца Фрэнсиса Переса, который заметил у Канарских островов запутавшуюся в рыболовных сетях морскую черепаху.

На второй строчке оказался индиец Найан Ханолкар со снимком «Большой кот на моем заднем дворе». Он запечатлел леопарда, который зашел в северную часть Мубаи в поисках пищи — как правило, таковой становятся собаки или свиньи.

«Монархи на снегу» — такое название у снимка, благодаря которому Хайме Рохо из Испании удалось стать «бронзовым» призером. Автор снял бабочек-монархов в Мексике, которых снежная буря застала во время миграции в США.

Также премией, реагирующей на проблемы современного общества, отмечена серия работ, посвященная убийствам носорогов браконьерами в Южной Африке, успешный выпуск панды в дикую природу в Китае и ночные прогулки оленей в Венгрии.