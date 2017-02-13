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19:12 (мск), источник: Publika.md

Камеры видеонаблюдения в парке Валя Морилор не работают с момента установки

Установленные в парке Валя Морилор камеры видеонаблюдения до сих пор бесполезны. Дело в том, что установили их без предварительной заверки. И итоге нарушители общественного порядка и вандалы продолжают чувствовать себя безнаказанными.

Источник: Publika.md

Очередной инцидент произошел на днях. Вечером машина въехала на территорию парка, покружила возле Каскадной лестницы, сбила мусорную корзину и уехала. Ни одна из двух установленных поблизости камеры видеонаблюдения нарушение не зафиксировала. Всего в парке — 18 видеокамер, они обошлись столичному бюджету в 480 тысяч леев.

«Есть распоряжение Национального центра по защите персональных данных, которое запрещает предприятию “Зеленое хозяйство” использовать камеры. Оказывается, нам нужно получить специальное разрешение, но мы об этом не знали», — сказал директор МП «Зеленое хозяйство» Елиферий Харуца.

«Зеленхоз» обратился в муниципальный совет с просьбой передать контроль за видеокамерами столичной полиции.

«Идут переговоры с мэрией муниципия Кишинев, и мы надеемся решить вопрос и получить данные с камер, установленных в парке», — заявил пресс-секретарь Кишиневской полиции Адриан Жовмир.

Жители столицы тем временем утверждают, что столичные чиновники в очередной раз доказали свою некомпетентность.

«У нас все делается спустя рукава. И это касается не только камер видеонаблюдения. В итоге, ничего не работает и никто ни за что не отвечает».

Водителю, сломавшему мусорную урну грозит штраф в размере 1000 леев и пять штрафных пунктов.

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