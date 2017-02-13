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19:19 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдове предупредили об игре в соцсетях, провоцирующей детский суицид

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. В социальных сетях появилась опасная игра, которая провоцирует суициды среди несовершеннолетних, об этом предупреждает Генеральный инспекторат полиции Молдовы.

Источник: Sputnik.md

Правоохранительные органы выпустили специальный видеоролик, который обращает внимание родителей на риски, связанные с использованием детьми сети интернет.

«Вниманию родителей! В социальных сетях появилась новая опасная игра, которая призывает детей к самоубийству», — отметили в полиции.

Чтобы предотвратить трагический конец, полиция советует:

  • следите за web-страницами и профилями в социальных сетях, которые посещают несовершеннолетние, а если замечаете что-то подозрительное — срочно обращайтесь в полицию;
  • объясните открыто детям все «за» и «против» использования интернета (web-страниц, соцсетей);
  • попробуйте побольше узнать о виртуальных друзьях своего ребенка;
  • объясните детям, что не все, что они видят и читают в интернете — правда.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «игры», которые провоцируют суицид среди подростков, всколыхнули некоторые страны. В своеобразную виртуальную секту вступают десятки несовершеннолетних. По информации российских силовиков, игра «Синий кит» заключается в заданиях, последним из которых становится самоубийство. Пытаясь уберечь детей от гибели, власти Кыргызстана, к примеру, открыли «горячую линию» по вопросам «игр» в соцсетях.

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