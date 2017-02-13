В Молдове предупредили об игре в соцсетях, провоцирующей детский суицид

Правоохранительные органы выпустили специальный видеоролик, который обращает внимание родителей на риски, связанные с использованием детьми сети интернет.

«Вниманию родителей! В социальных сетях появилась новая опасная игра, которая призывает детей к самоубийству», — отметили в полиции.

Чтобы предотвратить трагический конец, полиция советует:

следите за web-страницами и профилями в социальных сетях, которые посещают несовершеннолетние, а если замечаете что-то подозрительное — срочно обращайтесь в полицию;

и профилями в социальных сетях, которые посещают несовершеннолетние, а если замечаете подозрительное — срочно обращайтесь в полицию; объясните открыто детям все «за» и «против» использования интернета (web-страниц, соцсетей);

попробуйте побольше узнать о виртуальных друзьях своего ребенка;

объясните детям, что не все, что они видят и читают в интернете — правда.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «игры», которые провоцируют суицид среди подростков, всколыхнули некоторые страны. В своеобразную виртуальную секту вступают десятки несовершеннолетних. По информации российских силовиков, игра «Синий кит» заключается в заданиях, последним из которых становится самоубийство. Пытаясь уберечь детей от гибели, власти Кыргызстана, к примеру, открыли «горячую линию» по вопросам «игр» в соцсетях.