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19:58 (мск), источник: БЕЛТА

В первые дни безвизового режима в Беларусь активнее всего едут немцы и итальянцы

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немцы и итальянцы активнее всего пользуются безвизовым режимом въезда в Беларусь в первые дни его действия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Среди первых иностранцев, прибывших в Беларусь по безвизовому режиму, больше всего граждан Германии (43 человека), Италии (32). Из Великобритании и Нидерландов приехало по 16 человек, из Польши — 14. Всего по данным на 18.00 в безвизовом порядке через пункт пропуска Национального аэропорта Минск пропущено 218 человек.

Как сообщалось, пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран начал действовать в Беларуси 12 февраля. Приехать без визы могут граждане 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и других государств. В первую очередь это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси, государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан.

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение 5 дней с даты въезда.

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