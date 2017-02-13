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19:53 (мск), источник: N + 1

Тяжелое детство продлило жизнь мангустов

Зоологи и Британии и Уганды обнаружили, что мангусты, столкнувшиеся с тяжелыми условиями в первый год жизни, имели более высокую продолжительность жизни, чем животные, имевшие «счастливое» детство.

Источник: AFP 2016

Статья опубликована в журнале Ecology and Evolution.

Условия, в которых животные проводят первое время после рождения, могут иметь продолжительный эффект на всю их жизнь. В многочисленных исследованиях было показано, что хорошее детство положительно влияет на продолжительность жизни и успешность размножения у многих видов животных.

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Однако в последнее время появляется все больше свидетельств в пользу того, что эта связь не столь прямолинейна: например, скворцы и большие синицы, рожденные в «плохой» год, жили дольше и размножались успешнее, чем птицы, выросшие в хороших условиях. Как предполагают ученые, это может объясняться усиленным материнским вкладом или более строгим действием отбора в тяжелые периоды.

Авторы новой статьи изучали влияние качества первого года жизни на последующую приспособленность у полосатых мангустов (Mungos mungo) — небольших хищных африканских млекопитающих. Ученые проанализировали результаты 14 лет наблюдений за животными в Уганде. В качестве меры качества условий использовался уровень осадков: ранее было показано, что, чем выше уровень осадков, тем больше пищи (в основном беспозвоночных животных) становится доступно мангустам.

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Оказалось, что самцы мангустов, выросшие в сухой год, жили дольше тех, кто вырос во влажный год, но при этом имели меньше потомков. А самцы, которые выросли при сильно изменчивых условиях (то есть в год с большими перепадами влажности), не только жили дольше остальных, но и успешнее размножались.

По мнению ученых, в первом случае корреляция связана с «выбором» стратегии выживания и размножения: животные, имевшие тяжелое детство, направляют свои силы в первую очередь на выживание и только потом — на размножение. Во втором случае, по мнению авторов, корреляция объясняется тем, что сильная изменчивость условий в первый год жизни делает животных более приспособленными к трудностям, что в итоге повышает как продолжительность их жизни, так и успешность размножения.

Интересно, что у самок таких эффектов не наблюдалось. Авторы предполагают, что это может объясняться тем, что выживаемость самок больше зависит от условий, на которые приходятся их беременности и выкармливание детей: возможно, что этот эффект просто перекрывает влияние первого года жизни.

Софья Долотовская

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