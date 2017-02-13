НАСА показало места высадки марсианской миссии
Эксперты миссии Mars 2020 рекомендовали три района Красной планеты для высадки ровера в 2020 году. Об этом сообщает НАСА.
Эксперты миссии Mars 2020 рекомендовали три района Красной планеты для высадки ровера в 2020 году. Об этом сообщает НАСА.
Три потенциальных площадки для посадки планетохода включают в себя
Ровер Mars 2020 планируется запустить со стартового комплекса 41 на мысе Канаверал (Флорида, США) в июле или августе 2020 года при помощи ракеты Atlas V 541. Цель программы — геологические исследования планеты, поиск возможных следов жизни, а также оценка ресурсов Марса для их использования человеком в рамках будущей пилотируемой миссии.
В настоящее время на орбите Марса находятся шесть станций. На поверхности Красной планеты действуют только американские марсоходы Opportunity (с 2004 года) и Curiosity (с 2012 года). Ровер Opportunity — рекордсмен по продолжительности работы, а аппарат Curiosity — самый тяжелый планетоход (его масса — 900 килограммов).