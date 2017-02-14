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08:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области сформировали единый реестр неблагополучных семей

С помощью реестра специалисты и правоохранители смогут распределить усилия по работе с неблагополучными семьями.

Все районы Воронежской области подключили к единому реестру семей и детей, находящихся в социально опасном положении, сообщил глава департамента образования, науки и молодежной политики региона Олег Мосолов на оперативном совещании в облправительстве в понедельник, 13 января. Информационная система «Контингент. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» («Контингент. КДН и ЗП») позволит социальным службам систематизировать работу с семьями, нуждающимися в помощи.

В реестр внесут информацию о детях, стоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних (КДН). С помощью реестра специалисты и правоохранители смогут распределить усилия по работе с неблагополучными семьями, отметил Мосолов. К реестру подключат заинтересованные ведомства, уточнил руководитель департамента образования.

Систему назвали по аналогии с федеральным проектом «Контингент обучающихся», который объединит сведения о школах и успеваемости учеников.

С 2015 года работу областной комиссии по делам несовершеннолетних организует департамент образования. В муниципалитетах региона действуют 39 КДН, которые координируют работу всех учреждений системы профилактики муниципального уровня. КДН сотрудничают с полицией, спасателями, службой исполнения наказаний.

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