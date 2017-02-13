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13 февраля, источник: Tengrinews

Родившийся «сын» Аршавина оказался дочерью

Жена полузащитника алматинского «Кайрата» Андрея Аршавина родила не сына, а дочку. Об этом Алиса Казьмина написала на своей странице в Instagram.

Источник: Tengrinews

По словам супруги футболиста, роды прошли 11 февраля. Это первый совместный ребенок пары.

В начале февраля СМИ сообщали, что у Аршавина и Казьминой родился сын. Однако спустя несколько дней жена спортсмена опровергла слухи о рождении мальчика.

Андрей Аршавин ранее состоял в гражданском браке с Юлией Барановской. Они прожили вместе девять лет, у них родились трое детей.

В 2012 году Аршавин и Барановская расстались. В сентябре 2016 года экс-капитан сборной России по футболу тайно женился на журналистке Алисе Казьминой. На тот момент у нее было двое детей от предыдущего брака.

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