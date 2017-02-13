Родившийся «сын» Аршавина оказался дочерью

По словам супруги футболиста, роды прошли 11 февраля. Это первый совместный ребенок пары.

В начале февраля СМИ сообщали, что у Аршавина и Казьминой родился сын. Однако спустя несколько дней жена спортсмена опровергла слухи о рождении мальчика.

Андрей Аршавин ранее состоял в гражданском браке с Юлией Барановской. Они прожили вместе девять лет, у них родились трое детей.