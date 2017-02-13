Родившийся «сын» Аршавина оказался дочерью
Жена полузащитника алматинского «Кайрата» Андрея Аршавина родила не сына, а дочку. Об этом Алиса Казьмина написала на своей странице в Instagram.
Жена полузащитника алматинского «Кайрата» Андрея Аршавина родила не сына, а дочку. Об этом Алиса Казьмина написала на своей странице в Instagram.
По словам супруги футболиста, роды прошли 11 февраля. Это первый совместный ребенок пары.
В начале февраля СМИ сообщали, что у Аршавина и Казьминой родился сын. Однако спустя несколько дней жена спортсмена опровергла слухи о рождении мальчика.
Андрей Аршавин ранее состоял в гражданском браке с Юлией Барановской. Они прожили вместе девять лет, у них родились трое детей.
В 2012 году Аршавин и Барановская расстались. В сентябре 2016 года