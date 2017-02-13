Бородатая певица Кончита Вурст собирается избавиться от женского альтер-эго

У меня есть такое чувство, что я хочу создать новую индивидуальность. Может быть, далекую от меня самого. Но после победы на Евровидении бородатая женщина уже достигла всего, чего могла достичь. Она мне больше не нужна

Певец рассказал, что он стал чаще сомневаться в себе, и именно поэтому он решил «попрощаться» с Кончитой и найти новый образ. «Я должен ее убить», — сказал Нойвирт в интервью Welt am Sonntag.

Журналисты отмечают, что артист уже давно работает над «свежим» имиджем. Так, в Instagram певца стали появляться фото в «мужском» обличии.