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23:08 (мск), источник: РИА Новости

Бородатая певица Кончита Вурст собирается избавиться от женского альтер-эго

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Австрийский артист Томас Нойвирт, известный под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, заявил о том, что его женское альтер-эго себя исчерпало; певец намерен создать новый образ, пишет Welt am Sonntag.

Источник: РИА Новости

По его словам, с Кончитой вскоре придется распрощаться.

У меня есть такое чувство, что я хочу создать новую индивидуальность. Может быть, далекую от меня самого. Но после победы на Евровидении бородатая женщина уже достигла всего, чего могла достичь. Она мне больше не нужна
Томас Нойвирт

Певец рассказал, что он стал чаще сомневаться в себе, и именно поэтому он решил «попрощаться» с Кончитой и найти новый образ. «Я должен ее убить», — сказал Нойвирт в интервью Welt am Sonntag.

Журналисты отмечают, что артист уже давно работает над «свежим» имиджем. Так, в Instagram певца стали появляться фото в «мужском» обличии.

Томас Нойвирт в образе Кончиты Вурст обрел мировую известность после победы на песенном конкурсе «Евровидение» в 2014 году. В финале конкурса певец исполнил песню Rise Like a Phoenix.

Комментарии
2
pikalor
Пэдрило одним словом!))
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Вера
Ее кончиту уже не убьешь ,она будет с тобой до конца.
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