Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Самая тяжелая женщина в мире отправилась на лечение
«Вторая Чечня»: как живет поселок в РФ после жалобы Путину
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
В Донецке взорвался химический завод: город в дыму – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
4 распространенные ошибки, связанные с диетой
Назван новый фактор риска рака груди
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Бабочки из шрамов
10Авария на крупнейшей в США плотине
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
17:08 (мск), источник: Аргументы и факты

«Сведем курочку и петушка». Как сватались на Руси

«АиФ» рассказывает о том, какие традиции сватовства существовали в царской России и почему сваха была и разведчиком, и финансовым экспертом.

Читайте также
На каком языке мы говорим «я тебя люблю»?

Сваха на Руси была «деловым центром»: она была в курсе, кто в окрестностях из молодых людей холост, а из девушек — на выданье, насколько состоятельны в материальном плане потенциальные женихи и невесты.

Перестарок в 18 лет

«Правильная» сваха никогда не рассказывала сразу, кем она «заслана».

По обычаю с хозяевами сперва нужно было обсудить местные новости, погоду, урожай. Впрочем, и дальше напрямую считалось неприличным говорить. Поэтому прибегали к аллегориям.

Замечали: «Хотим купить тёлочку для нашего телка», «Ищем овечку. Случаем, у вас не заблудилась?».

Свахи традиционно обладали ловкостью и умением убеждать: «на свашенькиных речах, как на санях, — хоть садись, да катись», «Никто против свахи не соврёт». Нужно было достойно подать, а порой и преувеличить плюсы молодых людей и девиц, а о минусах — умолчать….

Читайте также
До утра играл в «Денди». Читатели «Медузы» рассказывают о неудачных свиданиях

К особенному красноречию свахам приходилось прибегать, когда они пытались пристроить перестарка или вековуху — засидевшуюся в девках девицу, или бобыля — молодого человека, который долго не женится. Отсюда все пословицы и поговорки: «Сваха чужие грехи на душу принимает», «Одна только сваха за чужую душу божится».

К слову сказать, в XIX веке среди крестьян «перестарком» называлась девушка 18 лет, а «вековухой» — старше 20.

Бобылем молодой человек становился в 20. Впрочем, и средняя продолжительность жизни у крестьян тогда была 35−40 лет. У свах была масса примет. Например, перед тем, как отправиться на сватовство, связывали поясом ножки стула. Считалось, что так «свадьба будет лучше вязаться». А в Курской губернии хорошей приметой считалось связывание кочерги и метлы. Приходя в дом невесты, сваха садилась на лавку напротив двери так, чтобы ноги её находились на половице, которая вела к выходу. Считалось, что так невеста быстрее удачно выйдет замуж и уедет в дом мужа.

Н. К. Пимоненко. Сваты. 1882 год.

А как всё происходило Москве?

«Дворяне не считали правильным обращаться к свахам, — рассказывает научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник. — Хотя отчаявшаяся мать-дворянка тоже могла приехать к свахе, чтобы та дала хотя бы какую-то информацию о возможности пристроить дочь, о знакомых приличных холостяках. Но в основном в Москве свахи были распространены в купеческой среде. В купеческом Замоскворечье этих свах было очень много. К ним относились с большим уважением — потому что они давали возможность составить хорошую партию для купеческих дочерей.

Купцы были людьми верующими, у них были очень строгие правила поведения — что прилично, а что нет. Поэтому смотрины для купеческих детей свахи часто устраивали в церквях. Родители, приходя на службу, могли посмотреть, кого их детям подыскали в качестве жениха или невесты.

Читайте также
Британцы назвали 10 мест, которые нужно обязательно посетить в Москве

Забавный случай произошёл после открытия Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Третьяков стал пускать туда всех желающих, полюбоваться прекрасными картинами. Служители рассказали Павлу Михайловичу, что приходила очень ярко одетая женщина и спросила, всех ли пускают в эту галерею и можно ли здесь проводить время, сколько захочется. Ей ответили, что да, конечно, можете приходить.

И служители стали замечать, что эта дама приходит в сопровождении пожилых и молодых людей. Они ходят по галерее, но на картины не смотрят, а всё что-то между собой разговаривают. Это ужасно удивляло работников Третьяковской галереи, пока они не разузнали, что это сваха, которая хотела в приличном месте свести будущих жениха и невесту и их родителей. Так что для купцов Третьяковская галерея была местом, где проходили устроенные свахами смотрины, а вовсе не прекрасной галереей, где можно наслаждаться искусством.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пушков: из-за отставки Флинна отношения России и США стали мишенью
Николай Любимов назначен врио губернатора Рязанской области
Кремль прокомментировал протест Японии по Курилам
Назван самый комфортный регион России для рождения детей
Полиция Малайзии подтвердила смерть брата лидера КНДР
Евро упал ниже 61 рубля впервые с июня 2015 года
Президентом фонда Доктора Лизы стала журналист Ксения Соколова
Выпьем за любовь: подборка коубов ко Дню святого Валентина
Спорт
Каталонская удавка для Эмери: анонс матчей Лиги чемпионов Матчами "ПСЖ" - "Барселона" и "Бенфика" - "Боруссия" (Дортмунд) возобновится плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Mitsubishi представила модель Grand Lancer В апреле на рынок Тайваня выйдет глубоко обновлённая версия хорошо знакомого седана Mitsubishi Lancer X
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Квартплата в Петербурге выросла на 4% за месяц
В России увеличили налог на недостроенные дома
Здания, построенные во имя любви (фото)
Стал известен маршрут открытого метро в Петербурге
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь