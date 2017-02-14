«Сведем курочку и петушка». Как сватались на Руси
«АиФ» рассказывает о том, какие традиции сватовства существовали в царской России и почему сваха была и разведчиком, и финансовым экспертом.
«АиФ» рассказывает о том, какие традиции сватовства существовали в царской России и почему сваха была и разведчиком, и финансовым экспертом.
Сваха на Руси была «деловым центром»: она была в курсе, кто в окрестностях из молодых людей холост, а из девушек — на выданье, насколько состоятельны в материальном плане потенциальные женихи и невесты.
Перестарок в 18 лет
«Правильная» сваха никогда не рассказывала сразу, кем она «заслана».
По обычаю с хозяевами сперва нужно было обсудить местные новости, погоду, урожай. Впрочем, и дальше напрямую считалось неприличным говорить. Поэтому прибегали к аллегориям.
Замечали: «Хотим купить тёлочку для нашего телка», «Ищем овечку. Случаем, у вас не заблудилась?».
Свахи традиционно обладали ловкостью и умением убеждать: «на свашенькиных речах, как на санях, — хоть садись, да катись», «Никто против свахи не соврёт». Нужно было достойно подать, а порой и преувеличить плюсы молодых людей и девиц, а о минусах — умолчать….
К особенному красноречию свахам приходилось прибегать, когда они пытались пристроить перестарка или вековуху — засидевшуюся в девках девицу, или бобыля — молодого человека, который долго не женится. Отсюда все пословицы и поговорки: «Сваха чужие грехи на душу принимает», «Одна только сваха за чужую душу божится».
Бобылем молодой человек становился в 20. Впрочем, и средняя продолжительность жизни у крестьян тогда была 35−40 лет. У свах была масса примет. Например, перед тем, как отправиться на сватовство, связывали поясом ножки стула. Считалось, что так «свадьба будет лучше вязаться». А в Курской губернии хорошей приметой считалось связывание кочерги и метлы. Приходя в дом невесты, сваха садилась на лавку напротив двери так, чтобы ноги её находились на половице, которая вела к выходу. Считалось, что так невеста быстрее удачно выйдет замуж и уедет в дом мужа.
А как всё происходило Москве?
«Дворяне не считали правильным обращаться к свахам, — рассказывает научный сотрудник Музея Москвы Лариса Скрыпник. — Хотя отчаявшаяся
Купцы были людьми верующими, у них были очень строгие правила поведения — что прилично, а что нет. Поэтому смотрины для купеческих детей свахи часто устраивали в церквях. Родители, приходя на службу, могли посмотреть, кого их детям подыскали в качестве жениха или невесты.
Забавный случай произошёл после открытия Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Третьяков стал пускать туда всех желающих, полюбоваться прекрасными картинами. Служители рассказали Павлу Михайловичу, что приходила очень ярко одетая женщина и спросила, всех ли пускают в эту галерею и можно ли здесь проводить время, сколько захочется. Ей ответили, что да, конечно, можете приходить.
И служители стали замечать, что эта дама приходит в сопровождении пожилых и молодых людей. Они ходят по галерее, но на картины не смотрят, а всё