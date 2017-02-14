Герпес, грипп и мононуклеоз. Чем могут обернуться для человека поцелуи?
20 секунд утреннего поцелуя поднимают настроение на весь день, доказали учёные. И это не единственная польза, которую человек может получить, целуясь.
20 секунд утреннего поцелуя поднимают настроение на весь день, доказали учёные. И это не единственная польза, которую человек может получить, целуясь.
О пользе и вреде таких простых человеческих радостей, как объятия и поцелуи, редко кто задумывается. При этом они могут как заметно улучшить здоровье, так и испортить его. АиФ.ru разбирался, как воздействуют на организм человека объятия и поцелуи, и когда их следует поостеречься.
Антистресс и похудение
Польза поцелуев отмечается у человека даже на гормональном уровне. Доказано: когда люди целуются, у них в организме снижается уровень гормона стресса (кортизола), и повышается уровень окситоцина, гормона любви. Всё это обусловлено тем, что во время поцелуя в организме запускаются определённые биохимические процессы, которые и активизируют выработку гормонов счастья. Как отмечают эксперты, люди, которые часто целуются, отличаются особым оптимизмом и жизнерадостностью, они довольно легко пробиваются по карьерной лестнице и добиваются личных успехов. Кроме того, поцелуи повышают стрессоустойчивость, что работает как природный антидепрессант.
Учёные даже подсчитали, что минута такой активности равна пробежке на 500 метров. И не надо никаких изнурительных диет: только любовь.
Косметологи также отмечают пользу поцелуев в своей отрасли: во время этого действия на лице задействуется 39 лицевых мышц, за счёт чего начинает ускоряться кровообращение. А это замедляет появление морщин и становится средством профилактики раннего старения.
Считается, что поцелуй полезен и для развития лёгких, т. к. служит своего рода дыхательной гимнастикой. Ведь во время этого действия человек осуществляет в минуту 60 вдохов вместо привычных 20. Это позволит быстро, легко и приятно провести общее оздоровление и обеспечить профилактику работы лёгких.
Отличным решением станет поцелуй в качестве профилактики
Ведь,
Пероральная вакцинация и перекрёстная иммунизация — такие термины вполне применимы к поцелуям. Ведь у каждого из партнёров есть свой набор белков, минералов, жиров и бактерий. При поцелуе происходит активный обмен всем этим. Таким образом, организм распознаёт чужеродные для себя микроорганизмы и учится с ними бороться.
Опасные ранки и инфекции
Конечно же, стоит помнить и о том вреде, который могут приносить поцелуи. Так, при обмене слюной могут передаваться довольно серьёзные патологии, такие, как, например, острые респираторные и вирусные инфекции,
Кроме того, во время поцелуя от человека к человеку проникает герпес, сифилис, туберкулёз и гепатиты. Уберечься здесь можно только в том случае, если о диагнозе партнёра известно. Если же нет, то просто стоит внимательно следить за своим здоровьем, чтобы вовремя распознать болезнь: тогда лечиться будет в разы проще.
Если в ротовой полости есть ранки — порезы на слизистой, царапины на языке
Важно помнить и о том, что инфекционный мононуклеоз, который представляет собой заболевание, когда увеличивается печень, селезёнка, лимфоузлы и т. д., даже называют болезнью поцелуев. Антитела к нему есть у 80% взрослых. Поэтому о его наличии нужно просто знать.
В числе недавних открытий — тот факт, что поцелуй может передавать бактерию Helicobacter, которая нередко становится причиной развития язвы.
Ведь в некоторых марках её, даже в тех, что считаются популярными, есть свинец. И если он попадает в организм часто и в больших количествах, то вполне может вызвать проблемы.
Полезно обниматься
Объятия — это бесплатный, но бесценный вариант психотерапии. При этом у них нет противопоказаний и они совершенно безвредны. Как говорят эксперты, объятия приносят много пользы. Так, например, в этот момент выделяются эндорфины — гормоны счастья. Поэтому человек, которого обнимают, может даже перестать испытывать физическую боль.
Кроме того, объятия повышают стрессоустойчивость человека. Ведь он в это время чувствует себя защищённым и приобретает силы, чтобы двигаться дальше.
Через объятия можно даже подзарядиться хорошим настроением от другого человека. Достаточно обняться с тем, кто счастлив, и от него сразу же передадутся флюиды.
Объятия нельзя недооценивать. Ведь доказано, что, если ребёнка в возрасте до 7 лет не обнимали или делали это крайне редко, он вырастает замкнутым, не умеющим любить, дружить и общаться с людьми.