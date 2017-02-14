Герпес, грипп и мононуклеоз. Чем могут обернуться для человека поцелуи?

Источник: AP 2017

О пользе и вреде таких простых человеческих радостей, как объятия и поцелуи, редко кто задумывается. При этом они могут как заметно улучшить здоровье, так и испортить его. АиФ.ru разбирался, как воздействуют на организм человека объятия и поцелуи, и когда их следует поостеречься.

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Антистресс и похудение Польза поцелуев отмечается у человека даже на гормональном уровне. Доказано: когда люди целуются, у них в организме снижается уровень гормона стресса (кортизола), и повышается уровень окситоцина, гормона любви. Всё это обусловлено тем, что во время поцелуя в организме запускаются определённые биохимические процессы, которые и активизируют выработку гормонов счастья. Как отмечают эксперты, люди, которые часто целуются, отличаются особым оптимизмом и жизнерадостностью, они довольно легко пробиваются по карьерной лестнице и добиваются личных успехов. Кроме того, поцелуи повышают стрессоустойчивость, что работает как природный антидепрессант.

Поцелуй, который длится не менее 20 секунд, позволяет эффективно сжигать калории, а также улучшает обмен веществ.

Учёные даже подсчитали, что минута такой активности равна пробежке на 500 метров. И не надо никаких изнурительных диет: только любовь. Косметологи также отмечают пользу поцелуев в своей отрасли: во время этого действия на лице задействуется 39 лицевых мышц, за счёт чего начинает ускоряться кровообращение. А это замедляет появление морщин и становится средством профилактики раннего старения.

Новость 24 необычных факта о поцелуях

Считается, что поцелуй полезен и для развития лёгких, т. к. служит своего рода дыхательной гимнастикой. Ведь во время этого действия человек осуществляет в минуту 60 вдохов вместо привычных 20. Это позволит быстро, легко и приятно провести общее оздоровление и обеспечить профилактику работы лёгких. Отличным решением станет поцелуй в качестве профилактики сердечно-сосудистых проблем. Во время поцелуя сердце начинает биться быстрее, осуществляя 110 ударов в минуту, что, естественно, тянет за собой и ускорение кровообращения. В результате налаживается кровоснабжение во всех тканях и системах организма, нормализуется артериальное давление, сердце и сосуды получают определенную тренировку.

Любители целоваться часто и подолгу реже страдают от стоматологических проблем.

Ведь, во-первых, массажное действие, оказываемое на дёсны, препятствует такому опасному заболеванию, как пародонтоз. Во-вторых, поцелуи после еды способствуют очищению зубов от налёта. Ведь во время них вырабатывается слюна, богатая фосфором и кальцием. Это позволяет нейтрализовать кислотность во рту и удалить налёт. Поэтому надёжная защита от кариеса может происходить без использования жвачки. Пероральная вакцинация и перекрёстная иммунизация — такие термины вполне применимы к поцелуям. Ведь у каждого из партнёров есть свой набор белков, минералов, жиров и бактерий. При поцелуе происходит активный обмен всем этим. Таким образом, организм распознаёт чужеродные для себя микроорганизмы и учится с ними бороться. Опасные ранки и инфекции Конечно же, стоит помнить и о том вреде, который могут приносить поцелуи. Так, при обмене слюной могут передаваться довольно серьёзные патологии, такие, как, например, острые респираторные и вирусные инфекции, и т. ч. и грипп. Многие из них смертельно опасны, а также могут приводить к серьёзным осложнениям. Поэтому на период болезни одного из партнёров стоит воздержаться от поцелуев.

Кроме того, во время поцелуя от человека к человеку проникает герпес, сифилис, туберкулёз и гепатиты. Уберечься здесь можно только в том случае, если о диагнозе партнёра известно. Если же нет, то просто стоит внимательно следить за своим здоровьем, чтобы вовремя распознать болезнь: тогда лечиться будет в разы проще. Если в ротовой полости есть ранки — порезы на слизистой, царапины на языке и т. д. — повышается риск заразиться ВИЧ, гепатитом С и многими другими тяжёлыми инфекционными бактериальными патологиями. Риск, конечно, не особенно большой, но всё же он есть. Важно помнить и о том, что инфекционный мононуклеоз, который представляет собой заболевание, когда увеличивается печень, селезёнка, лимфоузлы и т. д., даже называют болезнью поцелуев. Антитела к нему есть у 80% взрослых. Поэтому о его наличии нужно просто знать. В числе недавних открытий — тот факт, что поцелуй может передавать бактерию Helicobacter, которая нередко становится причиной развития язвы.

Для мужчин вред поцелуя проявляется, если дама использует помаду.