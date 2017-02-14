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02:46 (мск), источник: ТАСС

Журнал Playboy возвращает на обложку фото полностью обнаженных моделей

Основатель издания и его сын признали, что решение полностью отказаться от откровенных фотографий было ошибочным.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Фотографии полностью обнаженных моделей вернутся на обложку знаменитого журнала для взрослых Playboy. Как объявили в понедельник основатель издания Хью Хефнер и его сын Купер, решение отказать от эротической составляющей, о котором объявили в прошлом году, «было ошибкой».

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«Я первый готов признать, что тот способ, которым журнал представлял обнаженную натуру, устарел, однако было ошибкой полностью убрать снимки обнаженных (моделей — прим. ТАСС)», — подчеркнули они на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Нагота никогда не была проблемой и не является ею сейчас. Сегодня мы возвращаем свой индивидуальный стиль и снова заявляем, кто мы такие», — добавили отец и сын.

4 февраля 2016 года Playboy сменил концепцию «в расчете на новое поколение читателей», представив мартовский номер с фотографиями не полностью обнаженных девушек, включая 28-летнюю модель Дри Хемингуэй, правнучку знаменитого американского писатели и журналиста Эрнеста Хемингуэя (1899−1961).
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Формат журнала увеличился, печататься он стал на более качественной бумаге. Издатели удалили несколько рубрик, в том числе рисунки и сборник забавных историй.

Ранее интернет-версия Playboy также отказалась от чрезмерного упора на культ обнаженного тела. В результате средний возраст читателя журнала снизился с 47 до 30 лет, а трафик увеличился с 4 млн до порядка 16 млн пользователей в месяц.

Отказ от «обнаженки» позволил изданию также получить выход на платформы самых популярных социальных сетей.

Дебютный номер Playboy с фото Мэрилин Монро на обложке вышел в 1953 году. Журнал издается более чем в 30 странах, включая Россию.

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