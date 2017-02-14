Журнал Playboy возвращает на обложку фото полностью обнаженных моделей
Основатель издания и его сын признали, что решение полностью отказаться от откровенных фотографий было ошибочным.
Основатель издания и его сын признали, что решение полностью отказаться от откровенных фотографий было ошибочным.
«Я первый готов признать, что тот способ, которым журнал представлял обнаженную натуру, устарел, однако было ошибкой полностью убрать снимки обнаженных (моделей — прим. ТАСС)», — подчеркнули они на своей странице в сети микроблогов Twitter.
«Нагота никогда не была проблемой и не является ею сейчас. Сегодня мы возвращаем свой индивидуальный стиль и снова заявляем, кто мы такие», — добавили отец и сын.
Формат журнала увеличился, печататься он стал на более качественной бумаге. Издатели удалили несколько рубрик, в том числе рисунки и сборник забавных историй.
Ранее
Отказ от «обнаженки» позволил изданию также получить выход на платформы самых популярных социальных сетей.
Дебютный номер Playboy с фото Мэрилин Монро на обложке вышел в 1953 году. Журнал издается более чем в 30 странах, включая Россию.