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03:17 (мск), источник: RIGMA.INFO

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Хабаровске ниже эпидпорога на 21%

За прошлую неделю респираторно-вирусная инфекция зафиксирована у 4424 человек, лабораторно подтверждено 13 случаев гриппа.

«В целом картина благоприятная. С 6 по 12 февраля мы отметили снижение заболеваемости. Уровень ниже эпидемиологического порога, превышен он только среди школьников на 2,6%, среди учащихся заболели 1189 человек», — рассказала начальник отдела управления здравоохранения мэрии Галина Аристова.

В семи школах на карантин закрыто 9 классов. В целом же в школах вернулись к кабинетной системе, и учащиеся проходят обучение в кабинетах по предметам. В школах продолжаются профилактические мероприятия, такие, как проветривание, дезинфекция помещений, контроль за состоянием здоровья детей.

В управлении здравоохранения администрации Хабаровска рекомендуют всем руководителям предприятий и организаций проветривать помещения с массовым пребыванием людей, делать влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, горожанам советуют соблюдать правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни.

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Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Хабаровске ниже эпидпорога на 21%
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