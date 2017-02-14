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03:07 (мск), источник: RIGMA.INFO

Более восьми тысяч заявок на получение дальневосточного гектара подано в крае

Особым спросом у населения пользуются земли, расположенные в имени Лазо.

В Хабаровском крае зарегистрировано 8302 заявки на оформление дальневосточного гектара, из них 3610 подано с начала реализации третьего этапа федерального проекта.

Особым спросом у населения пользуются земли, расположенные в имени Лазо (1443 заявки), Хабаровском (949 заявок), Амурском (416), Советско-Гаванском (400), Ульчском (364) районах. Помимо жителей края на участки претендуют граждане, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, республике Крым и других субъектах РФ. В настоящее время в крае работают четыре мобильные бригады, в составе которых представители региональных министерств и ведомств. Только за минувшую неделю специалисты провели 29 информационных встреч и около двух тысяч консультаций жителей отдаленных населенных пунктов по вопросам получения земли. Помимо этого, они также оценивают работу органов власти и сотрудников, отвечающих за реализацию проекта на местах.

В муниципальных образованиях, где качество интернет-соединения не позволяет обеспечить работу федеральной информационной системы, сотрудники мобильных групп приняли около 120 заявок на предоставление участка. Напомним, мобильные группы были созданы по поручению губернатора края Вячеслава Шпорта. Также для удобства граждан, глава региона распорядился организовать оформление дальневосточного гектара на базе МФЦ.

Теперь здесь созданы специальные рабочие места, где можно быстро зарегистрироваться на портале государственных услуг и оформить землю. Специалисты МФЦ также прошли необходимое обучение.

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