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03:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Аналог Золотого моста построят на въезде в игорную зону «Приморье»

Территорию вокруг объекта также благоустроят, разобьют газоны, установят рекламные экраны.

Владивосток, 14 февраля, PrimaMedia.

Яркий и узнаваемый объект станет «визитной карточной» интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Основная идея — это аналогия «Золотого моста» через бухту Золотой Рог. Конструкция расположится на въезде в игорную зону, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на корпорацию развития Приморского края.

Концепцию создания въездной группы в интегрированный развлекательный курорт (ИРК) «Приморье» представили и одобрили на заседании рабочей группы во главе с вице-губернатором Евгением Полянским.

«Сама идея хорошая — это будет яркий объект, который смотрится довольно внушительно и впечатляюще, сохранены основные пропорции моста и визуальное восприятие. Мосты для Приморского края несут особую символику — мы являемся своего рода “воротами в Азию”, поэтому выбор концепции дизайна вполне очевиден и оправдан для поддержания имиджа Приморского края на международном туристическом рынке», — сказал Евгений Полянский.

Известно, что конструкция будет расположена на участке дороги, который сейчас является основным въездом в игорную зону. По задумке разработчиков, конструкция моста будет одинаково эффективно работать на восприятие гостей, двигающихся как со стороны аэропорта, так и со стороны города Владивостока.

Идея создания въездной группы предложена АО «Корпорация развития Приморского края» совместно с одним из инвесторов. Представляя концепцию, генеральный директор «Корпорации» Андрей Фоломеев отметил, что выбранный символ не должен подчеркивать индивидуальность какого-либо одного инвестора.

«На данный момент у нас четыре разных инвестора и нужен символ, который объединит всех. Мы решили, что это должен быть символ того места, где мы живем. Поэтому в итоге пришли к Золотому мосту, который будет вести гостей на остров развлечений. Мост символизируют переход, и мы можем создать подходящее состояние у гостя. В дальнейшем необходимо продумать такие моменты, как приветственные слова, световое оснащение, устройство тротуаров, газонов с посадкой круглогодичных хвойных растений, а также установку рекламных телеэкранов по обе стороны то дороги. Въездная группа станет лицом курорта «Приморье», — сообщил Андрей Фоломеев.

«Идейным вдохновителем» также выступил исполнительный директор компании «Джи1Интертейнмент» Крэйг Баллантайн, инвесторы этой компании построили на территории курорта первый гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal.

«С самого начала работы в России и в самом Приморье я был уверен в том, что создание здесь игорной зоны “Приморье” — это замечательная идея. Процесс строительства идет, но для того, чтобы проект обрел целостность, нужно создание чего-то общего и это, конечно, главный въезд на территорию курорта. Это должны быть не просто ворота, а некий символ, который ассоциируется с Приморским краем и Владивостоком. Золотой мост — это тот объект, который уже хорошо узнаваем по всему миру, и ни один игорный курорт мира не имеет въездной группы с аналогичным дизайном», — сказал представить гонконгского инвестора.

Начальник отдела архитектуры и градостроительства департамента градостроительства Приморского края Елена Иванникова отметила, что процесс формирования игорной зоны «Приморье» сейчас идет довольно активно и вопрос создания въездной группы довольно актуален.

«Концептуально предложенная идея, символизирующая наши мосты, актуальна и приемлема к данному проекту. Поскольку это эскизный проект, он требует дальнейшей детализации основных элементов конструкции и рекламных модулей. Также помимо символизма, нужно еще дополнить конкретикой. На въезде должна быть информация не только на выезде, но и на въезде в игорную зону, чтобы человек понимал, куда он приехал. Это может быть либо текст, либо также символ всего курорта», — предложила Елена Иванникова.

По итогам встречи члены рабочей группы ИРК «Приморье» проголосовали за идею единогласно, а профильным департаментам в свою очередь было дано поручение проработать детали данного проекта.

Вице-губернатор также отметил, что, несмотря на то, что концепция была одобрена экспертами и инвесторами, любой желающий также может обратиться в департамент туризма Приморского края на имя главы ведомства Константина Шестакова, как руководителя органа управления интегрированного развлекательного курорта «Приморье» для внесения своих предложений.

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