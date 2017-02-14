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04:31 (мск), источник: Губерния онлайн

Гран-при получила хабаровчанка на международном конкурсе

Обладательницей гран-при международного конкурса «Увеличительное стекло» стала хабаровчанка Наталья Колпакова.

Она представила номер в номинации «Джазовый вокал». Отмечается, что Наталья Колпакова уже 17 лет преподает в Хабаровском государственном институте культуры.

Конкурс состоялся в Подмосковье и объединил около 700 танцоров, вокалистов и инструменталистов из России и стран СНГ. Его приурочили к Году экологии, принять участие в конкурсе могли исполнители любого возраста, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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