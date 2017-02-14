Набор в школу вожатых открыт в Иркутской области

Как сообщает 13 февраля 2017 года пресс-служба правительства области, в ней организовано обучение для молодых людей в возрасте от 18 лет, желающих летом работать вожатыми, воспитателями, аниматорами в детских оздоровительных лагерях (ДОЛ), на детских площадках, на базах отдыха. Для участия в школе необходимо подать заявку до 21 февраля 2017 года в Молодёжный кадровый центр по электронной почте на адрес: mkc_irkutsk@mail.ru (с пометкой «Заявка на школу вожатых»). Форма заявки размещена по ссылке: www.profirk.ru/news/8858/.

Занятия школы вожатых состоятся с 27 февраля по 30 апреля 2017 года. Обучение пройдёт на базе Иркутского государственного университета по адресу ул. Н. Набережная, 6. В программу входят лекции и практические занятия по организации работы в ДОЛ и вожатскому мастерству. По окончании обучения слушатели получат свидетельства о прохождении курсов. Участникам школы будет предоставлена возможность трудоустройства в детские оздоровительные лагеря Иркутской области.

Подготовку вожатых проводит областное государственное казенное учреждение «Молодежный кадровый центр» при поддержке министерства по молодежной политике Иркутской области. По вопросам проведения школы следует обращаться в Молодёжный кадровый центр по адресу в Иркутске: ул. Карла Маркса, 47 (Дом офицеров), кабинет 116, телефон/факс: (3952) 76−88−40, 20−54−47.