Должности худрука фестиваля «Амурские волны» в этом году не будет

Заниматься художественным руководством VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» будут сразу двое специалистов — начальник центрального военного оркестра министерства обороны России Сергей Дурыгин и начальник Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил России Тимофей Маякин.



Об этом стало известно ИА «Хабаровский край сегодня». «Принято решение, что в этом году должность художественного руководителя фестиваля мы не вводим. Два человека будут заниматься художественным руководством фестиваля. Ещё раз повторю, именно руководством. Это Сергей Дурыгин и Тимофей Маякин. Они оба долгое время работали с Валерием Михайловичем, были давними знакомыми», — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела по связям с общественностью КНОТОК Елена Костюченко.



Напомним, с момента создания фестиваля «Амурские волны» его бессменным художественным руководителем был Валерий Халилов — заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, главный военный дирижёр России, генерал-лейтенант, с апреля 2016 года начальник ансамбля-художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. 25 декабря 2016 года он находился на борту самолёта, который потерпел крушение над Чёрным морем. Гибель музыканта стала огромной потерей для всей страны и для Хабаровского края.



Фестивалю могут присвоить имя Валерия Халилова. Добавим, шестой международный фестиваль «Амурские волны» пройдёт с 25 мая по 2 июня. В настоящее время оргкомитет ведёт активную работу по подготовке мероприятия. Разосланы более 30 приглашений ведущим военным оркестрам мира.



Как и в прошлые годы зрителей ждут красочное шествие участников фестиваля, выступления оркестров в концертных залах, городских парках и площадях города. По уже сложившейся традиции фестиваль откроется на площади Славы у стен Спасо-Преображенского собора, а завершится масштабным концертом в СЗК «Платинум арене».