Должности худрука фестиваля «Амурские волны» в этом году не будет
Заниматься художественным руководством VI Международного
Заниматься художественным руководством VI Международного
Заниматься художественным руководством VI Международного
Об этом стало известно ИА «Хабаровский край сегодня». «Принято решение, что в этом году должность художественного руководителя фестиваля мы не вводим. Два человека будут заниматься художественным руководством фестиваля. Ещё раз повторю, именно руководством. Это Сергей Дурыгин и Тимофей Маякин. Они оба долгое время работали с Валерием Михайловичем, были давними знакомыми», — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела по связям с общественностью КНОТОК Елена Костюченко.
Напомним, с момента создания фестиваля «Амурские волны» его бессменным художественным руководителем был Валерий Халилов — заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, главный военный дирижёр России,
Фестивалю могут присвоить имя Валерия Халилова. Добавим, шестой международный фестиваль «Амурские волны» пройдёт с 25 мая по 2 июня. В настоящее время оргкомитет ведёт активную работу по подготовке мероприятия. Разосланы более 30 приглашений ведущим военным оркестрам мира.
Как и в прошлые годы зрителей ждут красочное шествие участников фестиваля, выступления оркестров в концертных залах, городских парках и площадях города. По уже сложившейся традиции фестиваль откроется на площади Славы у стен