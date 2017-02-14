К проблеме угольной пыли в Находке подключился ОНФ

Активисты приморского отделения ОНФ держат на контроле проблему загрязнения атмосферного воздуха угольной пылью в Находке. Как сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Федоров, эксперты фронта уже направили обращения в контролирующие органы и отслеживают ситуацию.

«Проблема перевалки угля открытым способом на одном из терминалов в торговом порту Находки в Приморском крае стоит достаточно остро в течение уже достаточно длительного времени. Местные жители обращаются в различные органы власти и общественные организации с просьбами о прекращении открытой перевалки угля и загрязнения воздуха на территории города угольной пылью. Особенно страдает микрорайон Астафьева, где и расположен указанный погрузочный комплекс. Жители жалуются на видимую невооруженным взглядом угольную пыль, которая буквально висит в воздухе», — отметил Федоров.

Как сообщили в региональном штабе ОНФ, мониторинг установил, что много жалоб на ухудшение состояния здоровья граждан, проживающих в микрорайоне Астафьева. В частности, есть жалобы на повышение уровня заболеваемости онкологическими заболеваниями, а также заболеваниями органов дыхательных путей.

«Региональный штаб ОНФ в рамках общественного мониторинга изучает указанную проблему и уже направил ряд запросов по факту жалоб жителей Находки в надзорные и контролирующие органы — прокуратуру и Росприроднадзор. По результатам их рассмотрения проведены проверки, установлены нарушения допустимых концентраций угольной пыли в ряде случаев при работе указанного комплекса. Юридическое лицо — владелец терминала — привлечено к административной ответственности, вынесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения», — отметил Федоров.

В региональном отделении ОНФ уверены, что только путем проверок и фискальных санкций по их результатам проблему не решить. Общероссийский народный фронт активно работает с экологами по данной проблеме. Эксперты ОНФ считают, что необходимо системное решение вопроса, основой которого должно стать изменение схемы перевалки угля — по мнению экологов, необходимо переходить к закрытым перегрузочным комплексам, что исключит выброс угольной пыли. Очевидно, что это серьезные капиталовложения для собственника и одномоментно этого не сделаешь, но необходимо добиваться таких действий по решению проблемы. Пока же власти региона и контролирующие органы должны усилить контроль за ситуацией, не допуская предельно допустимых концентраций угольной пыли в окружающем воздухе на территории Находки, обеспечивая регулярный мониторинг экологической ситуации во втором по величине городе Приморского края. Общероссийский народный фронт со своей стороны отслеживает ситуацию и добивается от властей данных шагов.

«Замеры концентрации угольной пыли в воздухе на территории Находки необходимо проводить постоянно, в том числе делать это можно с помощью автоматических приборов измерения уровня загрязнения воздуха, которые нужно установить вблизи проблемного угольного терминала. Эксперты ОНФ продолжат следить за ситуацией, общественники, проживающие в Находке, продолжают вести экологический мониторинг», — заметил Федоров.