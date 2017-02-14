В Приморье стартует отбор на «Танковый биатлон»

В борьбе за участие в итоговых соревнованиях в Алабино пройдут заезды более двадцати лучших экипажей танков Т-72Б3 и БМП-2 из нескольких бригад Пятой общевойсковой армии. Во время зачетных заездов экипажи боевых машин поразят несколько видов мишеней с места и в движении. Экипажам боевых машин предстоит форсировать брод, четко пройти колейный мост, показать филигранность на участке заграждения и маневрирования, преодолеть два крутых кургана, эскарп (противотанковое заграждение), не свалиться в противотанковый ров, показать скорость на гребенке, точность прохода в минно-взрывном заграждении, а также буквально «пролететь» два косогора.

Действия участников всеармейского конкурса будет оценивать группа судей из штаба Восточного военного округа.