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05:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мечта Дениса Мацуева появилась на страницах «Ледяной библиотеки чудес» на Байкале

Известный пианист желает воплотить в жизнь проект по строительству международного концертного зала.

420 огромных ледяных книг с мечтами и желаниями полсотни человек появились на территории БГК «Гора Соболиная» на Байкале в рамках международного проекта «Ледяная библиотека чудес». Проект реализуется Межрегиональной ассоциацией событийного туризма Сибири при поддержке компании «Гранд Байкал» и правительства Иркутской области. На ледяных книгах размещены мечты людей со всего мира, в том числе из России, Китая, Франции, Канады. На страницах одной из них уже появилось желание легендарного пианиста Дениса Мацуева: «Строительство международного концертного зала в рамках проекта “Квартал XXI века” в Иркутске». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Гранд Байкал».

Задача проекта подчеркнуть уникальность озера Байкал, его природы и энергетики. При строительстве использовались только природные материалы: лед, снег и вода Байкала.

«Основная цель проекта — привлечь внимание туристов к Байкалу и городу Байкальску, в частности. Открытие “Ледяной библиотеки чудес” можно считать отправной точкой создания в моногороде круглогодичного туристического центра», — отметил генеральный директор компании «Гранд Байкал» Виктор Григоров.

«Ледяная библиотека чудес» — уникальное международное мероприятие, в рамках которого люди со всего мира рассказывают о своих сокровенных мечтах. 1 тысяча желаний на трех языках будут вырезаны из 140 тонн байкальского льда. Экспозиция открылась 4 февраля и продлится 2,5 месяца. Прием желаний продлится до 28 февраля. Оставить мечту можно на сайте событиясибири.рф. По задумке организаторов с наступлением весны лед растает, а все мечты исполнятся.

Также на страницах «Ледяной библиотеки чудес» появилось и желание генерального директора «БЭЛ Девелопмент» Елены Комиссаровой: «Реализация масштабного девелоперского проекта “Квартал XXI века” — новой визитной карточки Иркутска». Новый девелоперский проект «Квартал XXI века» в Иркутске планируется построить при содействии региональных и федеральных властей. По результатам заседания фокус-групп комплексная застройка рекомендована к включению в стратегию развития Иркутской области. Проектирование начнется в 2017 году.

Проект «Квартал XXI века» предполагает возведение целого ряда объектов. В историческом центре Иркутска появятся современные общественные и жилые пространства, гостиницы и концертный зал на 1,2 тысячи зрительских мест. Квартал станет центром притяжения жителей и гостей города, даст новый импульс развитию региона. Также в рамках проекта будет произведено обустройство Цэсовской набережной. Территория застройки располагается в исторической части города, непосредственно на берегу Ангары, рядом с главной административной частью Иркутска — скверами Кирова, Вечного огня и Соборной площадью. Технический заказчик «Квартала XXI века» — «БЭЛ Девелопмент», застройщик — «Иркутск Девелопмент». Партнер проекта — Союз архитекторов России.

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