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05:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярец засудил стоматологию за некачественный зубной имплантат

Мужчина отсудил почти 300 тыс. рублей.

В Красноярске мужчина подал в суд на стоматологическую клинику за некачественно оказанные услуги. В пользу истца взыскали 250 тыс. рублей. Материалы гражданского дела опубликованы на официальном сайте Краевого суда.

Красноярец обратился в клинику «Центр здоровья и красоты» для лечения десен и протезирования зубов. За медицинские услуги он заплатил 73,5 тыс. рублей. При этом гарантийный срок на несъемные ортопедические конструкции и имплантаты составил три года.

«Позже пациент пожаловался врачу на постоянную боль в области одного из зубов, однако в диагностике и устранении недостатков в клинике отказали. В другом медучреждении ему диагностировали “хронический периодонтит в области 12 зуба” и рекомендовали сделать операцию», — говорится в сообщении.

Не получив никакого ответа от клиники, мужчина решил обратиться в суд. В результате клинику оштрафовали. Кроме того, в пользу истца постановили взыскать 270 тыс. рублей. Но прокурор обжаловал решение, потребовав уменьшить сумму до 250 тыс. рублей. Суд согласился с доводами и изменил свое решение.

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