Новый авиамаршрут свяжет Владивосток и Харбин

Со 2 марта 2017 года будут выполняться регулярные полеты по маршруту Владивосток — Харбин — Владивосток. Минимальный тариф в одну сторону составит от 3 800 рублей, — сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на зам. начальника отдела внутренних и внешних связей АО «Авиакомпания «Аврора» Павла Малышкина.

Cо 2 по 23 марта рейс будет выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям — по следующему расписанию: вылет из Владивостока — 10.15, прибытие в Харбин — 10.00, вылет из Харбина обратного рейса — 10.55, прибытие в Приморье — 14.35.

После 23-го марта на весь летний сезон в расписании полётов по данному направлению добавится ещё одна частота — по вторникам. В этот период рейсы будут выполняться по следующему расписанию: по вторникам вылет из Владивостока — 09.20, прибытие в Харбин — 08.55, обратный рейс из Харбина будет отправляться в 10.05, прибывать во Владивосток — в 13.40. По четвергам и воскресеньям: вылет из Владивостока — 10.50, прибытие в Харбин — 10.35, вылет обратного рейса из Китая — 11.30, прибытие во Владивосток — 15.05. Время везде указано местное.

Рейсы в/из Харбина имеют удобные одно- и двусторонние стыковки с рейсами из/в Новосибирск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Пусан, Сеул, Гонконг.

Обслуживать новую линию будут современные воздушные суда Q400, рассчитанные на 70 пассажиров. Время в полёте — 1 час 35 минут.