В «группах смерти» насчитали 10 тысяч красноярских школьников
Всего общественники насчитали 400 подобных групп.
Всего общественники насчитали 400 подобных групп.
Волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей» организовали проверку так называемых «групп смерти» в социальных сетях. Всего активисты насчитали «ВКонтакте» 400 закрытых пабликов, каждый из которых имел географическую привязку к Красноярскому краю. Об этом журналистам рассказала руководитель организации Оксана Василишина.
Всего в группах подобной тематики набралось около 10 тыс. аккаунтов. Все подростки являются жителями региона.
Волонтеры также рассказали об основных особенностях данных сообществ. Чаще всего на главной странице присутствуют изображения китов и единорогов.
По мнению общественников, родителям сейчас стоит уделить особое внимание на группы, в которых состоит их ребенок, а также на его поведение. Если, например, подросток не высыпается и поздно ночью сидит в интернете, то не исключено, что как раз в это время он получает «задания» от неизвестных.
Напомним, волна несчастных случаев с подростками накрыла Красноярск в начале февраля. За это время 13-летний мальчик покончил с собой, еще двух школьниц 13 и 16 лет удалось спасти от совершения суицида. Каждый из них получал сообщение в социальных сетях от неизвестного лица. В них содержалась информация, провоцирующая суицид.