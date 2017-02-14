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05:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В «группах смерти» насчитали 10 тысяч красноярских школьников

Всего общественники насчитали 400 подобных групп.

Волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей» организовали проверку так называемых «групп смерти» в социальных сетях. Всего активисты насчитали «ВКонтакте» 400 закрытых пабликов, каждый из которых имел географическую привязку к Красноярскому краю. Об этом журналистам рассказала руководитель организации Оксана Василишина.

Всего в группах подобной тематики набралось около 10 тыс. аккаунтов. Все подростки являются жителями региона.

Волонтеры также рассказали об основных особенностях данных сообществ. Чаще всего на главной странице присутствуют изображения китов и единорогов.

По мнению общественников, родителям сейчас стоит уделить особое внимание на группы, в которых состоит их ребенок, а также на его поведение. Если, например, подросток не высыпается и поздно ночью сидит в интернете, то не исключено, что как раз в это время он получает «задания» от неизвестных.

Напомним, волна несчастных случаев с подростками накрыла Красноярск в начале февраля. За это время 13-летний мальчик покончил с собой, еще двух школьниц 13 и 16 лет удалось спасти от совершения суицида. Каждый из них получал сообщение в социальных сетях от неизвестного лица. В них содержалась информация, провоцирующая суицид.

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