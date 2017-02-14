Защита мэра района под Иркутском обжалует арест по делу об афере

ИРКУТСК, 14 фев — РИА Новости. Апелляция мэра Тайшетского района Александра Величко на решение суда города Тайшета, избравшего в качестве меры пресечения арест, в Иркутской областной суд еще не поступила, предположительно, она поступит в четверг, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Иркутского областного суда.

«Апелляционная жалоба на судебное решение Тайшетского городского суда ожидается в четверг. Возможно, что она будет рассмотрена в этот же день. Пока сложно сказать со всей определенностью», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Иркутского областного суда.

Ранее сообщалось, что Тайшетской межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, в ходе которой выявлены факты незаконного оформления в собственность на частную компанию — ООО «ВАВ» — четырех муниципальных артезианских скважин. За их эксплуатацию общество с ограниченной ответственностью получало от ОАО «Байкалэнерго» платеж в размере 15 миллионов рублей ежегодно. Проверкой также установлено, что скважины были сделаны мэрией города Тайшета за счет бюджетных средств в размере 3,2 миллиона рублей.

На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Величко, который ранее работал в сфере ЖКХ, а в сентябре 2016 года был избран мэром района, задержали в рамках расследования данного уголовного дела 9 февраля в рабочем кабинете.

В понедельник Тайшетским городским судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора ООО «ВАВ» Александра Красильникова.