Впервые в Иркутске пройдет акция по обливанию водой «Пробуждение»

Всех желающих приглашают на первую в Иркутске акцию по обливанию водой «Пробуждение», которая пройдет 26 февраля на острове Конный. Начало — в 14:00.

«Для участников акции мы подготовим интересную программу с соревнованиями по перетягиванию каната, массовой зарядкой, различными конкурсами. После этого мы перейдем к самой главной части мероприятия — люди будут обливаться холодной водой и кидаться снежками»! А также наши моржи из клуба зимнего плавания и закаливания «Прибайкальцы!» нырнут в Ангару! При себе иметь ведро и позитивное настроение!, — сообщают организаторы на странице в соцсети.