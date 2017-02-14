Восемь спортобъектов отремонтируют в Иркутской области

Капитальный ремонт восьми спортивных объектов планируется провести в Иркутской области. Как сообщает 13 февраля 2017 года пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра спорта области Илью Резника, на это предусмотрено 81,7 млн рублей в проекте изменений в областной бюджет на 2017 год, который рассмотрят на мартовской сессии Законодательного собрания региона.

«В этом году в связи с увеличением финансирования мы планируем завершить капитальный ремонт стадиона “Химик” в Усолье-Сибирском. Ранее планировалось его закончить только в 2018 году, — рассказал Илья Резник. — Дополнительно выборочный капитальный ремонт пройдёт в спорткомплексе “Солнечный” в Братске, спортивном зале “Мегаполис” и бассейне “Золотая рыбка” в Саянске, на стадионе в посёлке Новонукутском».

В 2017 году предусмотрен ремонт спортзала комплекса «Олимпиец» в Усть-Илимске, стадиона «Шахтер» в Черемхово и бассейна «Дельфин» в Железногорске-Илимском.

В 2017 году планируется завершить проектирование регионального центра по ледовым видам спорта, стадиона в лагере областного училища олимпийского резерва и начать проектирование реконструкции стадиона «Труд» в Иркутске. В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2017 году запланировано строительство 28 плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, включая хоккейные корты.