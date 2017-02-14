Восемь спортобъектов отремонтируют в Иркутской области
Капремонт стадиона «Химик» в
Капремонт стадиона «Химик» в
Капитальный ремонт восьми спортивных объектов планируется провести в Иркутской области. Как сообщает 13 февраля 2017 года
«В этом году в связи с увеличением финансирования мы планируем завершить капитальный ремонт стадиона “Химик” в
В 2017 году предусмотрен ремонт спортзала комплекса «Олимпиец» в
В 2017 году планируется завершить проектирование регионального центра по ледовым видам спорта, стадиона в лагере областного училища олимпийского резерва и начать проектирование реконструкции стадиона «Труд» в Иркутске. В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2017 году запланировано строительство 28 плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, включая хоккейные корты.