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06:56 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Покемонофил Соколовский выбрался из СИЗО

Его перевели под домашний арест.

13 февраля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение об изменении меры пресечения блогеру Руслану Соколовского, который ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Его отпустили из СИЗО под домашний арест, передает «Уралинформбюро». Ходатайство об изменении меры пресечения подавали следователи — в связи с чем, не уточняется.

Судя по всему, покемонофил будет сидеть под замком у своего адвоката, который уже давал ему «приют». Мера пресечения избрана до 1 марта.

22-летний блогер снискал дурную славу, когда разместил на своем канале в YouTube запись охоты на покемонов с язвительными комментариями. Ему вменяются три уголовные статьи: ч.1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ч.2 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий, совершенное в местах, специально предназначенных для проведения богослужений) и ч.1 ст. 138 УК РФ (незаконный оборот спецсредств для негласного получения информации).

Соколовского арестовали в сентябре 2016 года, но вскоре перевели под домашний арест, который он отбывал у одного из своих адвокатов. Однако в конце октября молодой человек нарушил условия домашнего заключения, и его вернули в СИЗО.

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