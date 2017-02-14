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06:56 (мск), источник: VN.RU

Счет в банке случайно нашел сибиряк

Забытый счет в «Альфа-Банке» нашел, благодаря судебным приставам, житель поселка Чистоозерное Новосибирской области. Мужчина пришел, чтобы расплатиться с долгами, а ушел богатым.

Должник из рабочего поселка Чистоозерное обрел деньги и чистую совесть, благодаря судебным приставам. 47-летний гражданин Б. задолжал по кредиту 30 000 рублей. Получив повестку, мужчина явился в отдел судебных приставов, и погасил часть долга (10 000 рублей), пояснив, что остальную сумму внесет позже. Он пояснил, что в настоящее время нигде не работает, и расчетных счетов в банках не имеет.

— Судебные приставы выяснили, что гражданин Б. имеет расчетный счет в «Альфа-Бнке» с необходимой суммой для списания. Остальные денежные средства, порядка 30 000 рублей, были перечислены взыскателю, — рассказала сотрудник пресс-службы УФССП по Новосибирской области Виктория Шевелева.

Удивленный мужчина вновь явился к судебным приставам с просьбой разъяснить, как получилось, что ему списали все долги. Узнав о счете в банке, он долго не мог вспомнить, откуда он у него появился, да еще с такой большой сумой.

— Потом мужчина все же вспомнил, и в отличнейшем расположении духа ушел домой, — сообщила Шевелева.

Отметим, на сегодня только в Коченевском районе на исполнении судебных приставов находится 22 669 производств по взысканию задолженности, из них 14 217 поступило только в прошлом году. Общая сумма, которую задолжали коченевцы, шокирует — миллиард 147 миллионов 683 тысячи рублей.

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