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06:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Управление образования Хабаровска: Ни о какой нехватке мест в школах города речи нет

Заявление вице-премьера правительства РФ прокомментировала Ольга Тен.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 февраля, AmurMedia.

Каждый хабаровчанин школьного возраста обеспечен местом в учебном учреждении. При этом предварительные итоги трех суббот, в течение которых осуществлялась запись первоклассников, показывают, что в первые классы будет даже недобор, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник управления образования г. Хабаровска Ольга Тен.

Ранее в центральных СМИ широко обсуждалось заявление Ольги Голодец, опубликованное на сайте newsru.com. В ходе правительственного часа в Госдуме вице-премьер сообщила о том, что в российских школах не хватает около шести млн мест. Однако, по словам Ольги Тен, в Хабаровске такой проблемы не существует.

— У нас каждый ребенок обеспечен местом в школе. И каждый получит образование — это наша задача. Мест всем хватает, классы не переполнены. Сейчас никаких демографических пиков нет. Даже наоборот мы отмечаем даже некоторый спад. Поясню. Мы планировали в этом году набрать 7,5 тысяч первоклассников. Для сравнения, в прошлом году было 7,2 тысячи детей. Сейчас в первую субботу записалось 1,5 тысячи малышей, во вторую субботу — где-то 700 человек, а сейчас уже 400. И мы видим, что многие школы не набирают то количество классов, которое они заявляли. У нас запись, конечно, идет до 1 августа. Но большого потока не будет, это однозначно. Может еще человек 600 запишем и все, — прогнозирует Ольга Тен.

В этой ситуации указ президента о переходе школ на обучение в одну смену будет выполнен в установленные сроки без особого труда. К 2020 году так будут учиться малыши, а с 2025 — все остальные, выразила надежду Ольга Тен.

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