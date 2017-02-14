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06:42 (мск), источник: AmurMedia.ru

Четыре выходных подряд получат хабаровчане на следующей неделе

А рабочий день в среду будет сокращен на 1 час.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 февраля, AmurMedia.

В Федеральной службе по труду и занятости напоминают, что на следующей неделе россияне будут работать с понедельника до среды включительно, после чего последуют 4 выходных дня подряд в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества. На следующей неделе будет всего 3 рабочих дня — с понедельника, 20 февраля, по среду, 22 февраля, включительно. При этом на следующую среду приходится предпраздничный рабочий день, который сокращен на 1 час, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Интерфакс.

В связи с празднованием Дня защитника Отечества на следующей неделе в РФ нерабочими будут дни с четверга по воскресенье включительно, отметил замглавы ведомства.

«23 февраля, День защитника Отечества, в текущем году приходится на четверг. В целях рационального использования рабочего времени правительство ранее приняло решение о переносе выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Таким образом, получились удлиненные выходные с 23 по 26 февраля включительно. Всего 4 дня», — сказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Что касается празднования Международного женского дня 8 марта, то в 2017 году этот праздник, приходящийся на среду, поделит соответствующую рабочую неделю на две равные части. «Праздник приходится на среду, и в связи с ним будет один выходной. Предпраздничный рабочий день, приходящийся на вторник 7 марта, будет короче на один час», — сказал собеседник агентства.

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