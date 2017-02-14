Новосибирск признан городом, где хочется жить
Столица Сибири стала лучшей в шести номинациях международного конкурса.
Столица Сибири стала лучшей в шести номинациях международного конкурса.
Международный
Новосибирск стал лучшим по итогам 2016 года в шести номинациях
— «Общественные и религиозные организации и объединения» (за реализацию комплексной программы по адаптации и интеграции молодёжи разных национальностей в городское сообщество «Вместе мы — Россия»);.
— «Обучение и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства» (за организацию обучения и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства в сфере госзаказа);.
— «Строительство новых городских (муниципальных) объектов досуга и культуры» (создание на условиях
— «Транспортное обслуживание» (за организацию многофункциональных модульных остановочных павильонов городского транспорта);.
— «Молодёжная политика» (за создание условий для занятий экстремальными видами спорта);.
— «Организация ритуальных услуг» (за организацию захоронений на кладбищах города по принципу «Одного окна»).
Кроме того, «малыми» дипломами IX Международного
— МАУ «Новосибирский центр высшего спортивного мастерства» (за организацию спортивной подготовки
— детский сад № 451 комбинированного вида «Теремок» (за реализацию проекта «Модернизация системы использования
— детский сад № 421 комбинированного вида имени С. Н. Ровбеля (за создание в дошкольном образовательном учреждении условий по формированию у детей навыков робототехники и обеспечение преемственности между разными уровнями в системе образования);.
— детский сад № 448 комбинированного вида «Серебряный колокольчик» (за организацию консультативного пункта
— МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр информатизации «Эгида» (за реализацию
Напомним, что в Международном
По методике конкурса оцениваются и сравниваются не
Представленные городами на