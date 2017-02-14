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06:53 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирск признан городом, где хочется жить

Столица Сибири стала лучшей в шести номинациях международного конкурса.

Международный смотр-конкурс городских практик инициирован Международной ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ) и проводится с 2008 года при взаимодействии с Исполнительным комитетом СНГ, Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Комитетом Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Всероссийским советом местного самоуправления (ВСМС).

Новосибирск стал лучшим по итогам 2016 года в шести номинациях смотра-конкурса «Город, где хочется жить»:

— «Общественные и религиозные организации и объединения» (за реализацию комплексной программы по адаптации и интеграции молодёжи разных национальностей в городское сообщество «Вместе мы — Россия»);.

— «Обучение и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства» (за организацию обучения и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства в сфере госзаказа);.

— «Строительство новых городских (муниципальных) объектов досуга и культуры» (создание на условиях государственно-частного партнёрства высокотехнологичного, научно-познавательного комплекса океанографии и морской биологии «Дельфиния»);.

— «Транспортное обслуживание» (за организацию многофункциональных модульных остановочных павильонов городского транспорта);.

— «Молодёжная политика» (за создание условий для занятий экстремальными видами спорта);.

— «Организация ритуальных услуг» (за организацию захоронений на кладбищах города по принципу «Одного окна»).

Кроме того, «малыми» дипломами IX Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить» награждены новосибирские организации, учреждения, на базе которых были успешно реализованы городские проекты:

— МАУ «Новосибирский центр высшего спортивного мастерства» (за организацию спортивной подготовки спортсменов-инвалидов «Победа приходит к тем, кто за неё сражается»);.

— детский сад № 451 комбинированного вида «Теремок» (за реализацию проекта «Модернизация системы использования информационно-коммуникационных технологий в дошкольном образовательном учреждении»);.

— детский сад № 421 комбинированного вида имени С. Н. Ровбеля (за создание в дошкольном образовательном учреждении условий по формированию у детей навыков робототехники и обеспечение преемственности между разными уровнями в системе образования);.

— детский сад № 448 комбинированного вида «Серебряный колокольчик» (за организацию консультативного пункта медико-психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому);.

— МКУ ДПО города Новосибирска «Городской центр информатизации «Эгида» (за реализацию социально-педагогического проекта «Молодёжный электронный информационно-развлекательный журнал «Таймикс»).

Напомним, что в Международном смотре-конкурса «Город, где хочется жить» участвуют столицы, центры административно- территориальных образований и другие крупные города государств-участников Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза, разработчики технологий, производители товаров и услуг, представители средств массовой информации.

По методике конкурса оцениваются и сравниваются не города-участники, а схожие номинации, практики решения тех или иных проблем городского развития.

Представленные городами на смотр-конкурс достижения рассматриваются экспертной группой конкурсной комиссии по ряду критериев: качество и результативность организационных и технических решений, полученный социальный и экономический эффект, возможность тиражирования практики в других городах, — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

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