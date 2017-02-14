В Астане прощаются с Козы-Корпешем Джанбурчиным
Последние годы жизни он возглавлял Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета.
Последние годы жизни он возглавлял Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета.
В Астане прощаются с
Церемония проходит в Государственном академическом русском театре драмы. На церемонию прощания с Джанбурчиным прибыли государственные деятели, депутаты Парламента. Захоронен он будет в Национальном пантеоне.
Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета