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07:19 (мск), источник: Tengrinews

В Астане прощаются с Козы-Корпешем Джанбурчиным

Последние годы жизни он возглавлял Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Источник: Tengrinews

В Астане прощаются с Козы-Корпешем Джанбурчиным, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Церемония проходит в Государственном академическом русском театре драмы. На церемонию прощания с Джанбурчиным прибыли государственные деятели, депутаты Парламента. Захоронен он будет в Национальном пантеоне.

Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Козы-Корпеш Джанбурчин скончался в ночь с 11 на 12 февраля от острой сердечной недостаточности. Джанбурчин родился 2 июля 1960 года в поселке Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области. В разные годы он был заместителем акима Алматы, заместителем министра обороны по экономике и финансам, а также заместителем секретаря Совета безопасности Республики Казахстан и заведующим секретариатом Совбеза. 15 января 2014 года Указом Главы государства назначен председателем Счетного комитета.

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