В Астане прощаются с Козы-Корпешем Джанбурчиным, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Церемония проходит в Государственном академическом русском театре драмы. На церемонию прощания с Джанбурчиным прибыли государственные деятели, депутаты Парламента. Захоронен он будет в Национальном пантеоне.