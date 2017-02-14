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06:45 (мск), источник: РИА Новости

В заповеднике в Приморье по следам на снегу насчитали свыше 20 тигров

ВЛАДИВОСТОК, 14 фев — РИА Новости. Специалисты Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» по результатам мониторинга следов на снегу выяснили, что здесь живут 15 взрослых тигров и 9 тигрят, что говорит о стабильной численности краснокнижного вида на данной территории, сообщает пресс-служба Объединенной дирекции данных ООПТ.

Источник: РИА Новости

Мониторинг группировок тигра в Лазовском заповеднике и национальном парке «Зов тигра» проводился в декабре 2016 и январе 2017 года. В течение этого времени специалисты собирали информацию о следах тигров со всей охраняемой территории, а во второй половине января провели учеты тигра и других животных на постоянных маршрутах.

«Предварительные итоги мониторинга свидетельствуют о том, что численность тигра на территории ООПТ остается стабильной… В Лазовском заповеднике сотрудники изучили следы на 21 маршруте общей протяженностью 191 километр. Во время учета обнаружена 41 дорожка следов тигра. Всего в декабре-январе в заповеднике специалисты зафиксировали 10 самостоятельных тигров, из них 5 самцов и 5 самок, а также 6 тигрят в двух выводках (в одном 4 и в другом 2)», — говорится в сообщении.

В национальном парке «Зов тигра» пройдены 18 маршрутов общей протяжённостью 163 километра. Во время учёта здесь зафиксированы 20 дорожек следов тигра. Полосатые хищники отметились в бассейнах рек Милоградовки и Пасечной. В верховьях реки Уссури следов тигров учетчики не обнаружили. По предварительным данным, в национальном парке в декабре-январе зафиксированы 5 самостоятельных особей — 2 самца и 3 самки — и трое тигрят в двух выводках.

«Таким образом, во время зимнего мониторинга на территории Лазовского заповедника и нацпарка “Зов тигра” сотрудники ООПТ насчитали 15 взрослых тигров и 9 тигрят. Специалисты получили и другие интересные данные. Так, в Лазовском заповеднике учетчики по следам зафиксировали выводок рыси, в котором два рысёнка», — сообщает заповедник.

По данным ученых, такое бывает редко: рысь ведет скрытный образ жизни, и встречи с ней носят единичный характер.

По данным мониторинга прошлого года на территории заповедника и нацпарка насчитывалось 19 взрослых тигров и 6 тигрят в двух выводках.

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